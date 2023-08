Dicas de especialista ajudam na prevenção contra roubos de carros

O especialista em Segurança Pública e colunista do DS, Jorge Lordello, deu dicas para os motoristas se previnam contra roubos e furtos no trânsito. Insulfilm, travas, seguro e alarme são algumas dicas, além de formas de se posicionar no semáforo fechado e pesquisa no momento de comprar o automóvel.

De acordo com Lordello, o roubo de carros e motos tem crescido, muito por conta do alto número de receptadores. “Antigamente, para cortar um carro, tinha um desmanche, onde se deixava umas peças. Com a popularização da internet e dos sites de vendas, você abre um grande site de vendas, como o Mercado Livre, e tem muita gente vendendo peças. Grande parte dessas peças é roubada. Não são peças legítimas, não têm identificação”.

Segundo o especialista, não é possível saber se é roubado ou não, pois “a venda pela internet é algo que não tem monitoramento fiscal. É uma venda de um para outro sem roda fiscal, então você anuncia lá e vende como pessoa física”.

Lordello explica que a melhor maneira de proteger um patrimônio, que nesse caso seria o veículo, é por meio de um seguro. “Mas o seguro está caro, hoje só consegue fazer seguro de carro a classe média alta, a classe média para baixo não consegue”.

Ele recomenda o comprador a fazer uma análise de sinistralidade do carro na região frequentada. “Cada região tem os carros mais roubados, depende da região. Uma pessoa que mora em Suzano tem uma radiografia, uma pessoa que mora em Itaquaquecetuba tem outra radiografia. É importante as pessoas analisarem isso. Se você comprar um carro do seu gosto, mas aquele carro ser o mais visado da região que você frequenta, você corre mais riscos”.

Essa análise, segundo o especialista, pode ser feita com corretores de seguro e no site da Secretaria de Segurança Pública (SSP). “Essa análise é importante e ninguém pensa nisso na hora de comprar um carro, compra do gosto dele e não analisa os riscos que pode correr”.

Uma outra dica dada pelo especialista são os equipamentos de segurança, como os rastreadores, que dão uma boa garantia de recuperação do veículo. Outro equipamento são as travas de câmbio, essas ajudam em casos de furto. “Existem boas travas de câmbio, que o ladrão não consegue desmontar aquela trava. Os furtos podem ser evitados com as travas”. Uma marca recomendada por Lordello é a “Multilock”.

Segundo o especialista, alarmes também são importantes, mas é necessário verificar a qualidade desses alarmes. “Muitos criminosos têm facilidade em desarmar os alarmes, diferentemente da trava de câmbio, que não são desmontadas”. O insulfilm também é um equipamento importante. “Os criminosos se sentem desconfortáveis em roubar um carro que eles não sabem o que tem dentro. Você diminui a vontade do assalto e desestimula os criminosos”, explica. Ele afirma, também, que manter os vidros levantados é uma forma de se proteger.

Ele fala de também “não dar mole para o azar”, citando pessoas que “namoram dentro do carro, conversam dentro do carro, pessoas que ficam paradas com o carro aberto ouvindo música, que demoram para entrar e sair da garagem”.

Por fim, Lordello deu dicas para os motoristas no momento em que param no semáforo. “Em ruas com grande movimento, é preciso evitar parar o carro na faixa lateral esquerda e nas duas primeiras fileiras após a faixa de pedestres. Os carros preferidos são os que chegam primeiro”.