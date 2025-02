Dicas para a saúde do coração no Carnaval

Seguir algumas regras simples para manter a saúde do coração antes, durante e após o Carnaval pode evitar problemas sérios e prevenir complicações em uma época que deve ser marcada pela diversão e pela folia com responsabilidade. O médico Eduardo Coelho de Souza, do Ambulatório de Cardiologia do Hospital Santana, da Hapvida, destaca a importância de adotar hábitos preventivos durante a festa.

De acordo com o especialista, brincar e pular sem exageros já é um bom começo. Manter-se sempre hidratado é fundamental para evitar sobrecarga no organismo. Além disso, usar roupas leves e evitar o tabagismo, reduzindo o consumo de bebidas alcoólicas e de energéticos são atitudes preventivas poderosas, especialmente para quem vai participar das maratonas carnavalescas, seja em trios elétricos, blocos, desfiles ou bailes.

O cardiologista alerta que o estresse físico, proveniente de horas de dança ou pulos consecutivos, pode ser um gatilho para arritmias, desmaios e hipertensão, principalmente em pessoas com histórico de problemas cardíacos. Portanto, o cuidado preventivo é essencial para evitar complicações no Carnaval. Quando houver qualquer sinal de desconforto, é importante buscar orientação médica imediatamente.

Ainda segundo Eduardo, ter um sono reparador e adotar uma alimentação leve são medidas preventivas eficazes para garantir a saúde cardiovascular durante a festa. A prevenção é o melhor caminho para garantir que o Carnaval seja vivido com alegria e segurança para o coração.