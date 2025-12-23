Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 23/12/2025
Cidades

Dicas para manter a alimentação equilibrada nas festas de fim de ano

Priorizar alimentos naturais é uma forma de não extrapolar nas comemorações

23 dezembro 2025 - 11h18Por da Reportagem Local
Dicas para manter a alimentação equilibrada nas festas de fim de anoDicas para manter a alimentação equilibrada nas festas de fim de ano - (Foto: Divulgação)

Com a chegada das festas de fim de ano, é comum que a alimentação saia um pouco do padrão, afinal, esse período envolve encontros, mesa farta e muita celebração. Além das calorias ou nutrientes, alimentar-se também envolve comunhão, amor, gratidão e comensalidade.

Segundo a nutricionista e docente do curso de Nutrição do Unipiaget, Profa. Graziela Furtuozo, está tudo bem aproveitar esses momentos. “O segredo é encontrar um equilíbrio para curtir sem exagerar. Uma boa forma de começar é priorizando alimentos naturais, aproveitando inclusive que estamos em safra das frutas natalinas, como pêssego, ameixa, cereja e melancia”, destaca.

A nutricionista salienta que as saladas também são excelentes opções, pois são ricas em fibras e ajudam a aumentar a saciedade, evitando que as pessoas cheguem nas opções mais calóricas com muita fome. “Quando for montar o prato, dê preferência às proteínas magras, como peru, frango, peixes e cortes mais leves de carne”, orienta.

Em relação aos acompanhamentos, escolha aqueles que combinem sabor e equilíbrio, colocando pequenas porções de cada item sem pressa e sem repetir automaticamente. É importante apreciar o sabor da refeição e aproveitar o momento em família.

Sobre as bebidas alcoólicas, a Profa. Graziela Furtuozo faz um alerta: “Intercale com água, beba devagar, evite consumir com o estômago completamente vazio e não exagere”.

O doce também está liberado, mas com moderação. Por isso, priorize aquele que você realmente gosta.

Para finalizar, ela enfatiza que não é sobre restrição, e sim sobre consciência. Cuidar da alimentação nas festas é uma forma de respeitar o corpo, manter o bem-estar e ainda assim aproveitar cada momento com leveza e união.

