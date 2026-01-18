Diretor da Defesa Civil de Suzano apresenta balanço de atividades

A Defesa Civil de Suzano ficou próxima de atingir os mil atendimentos ao longo do ano de 2025.

No ano passado, o departamento atendeu 979 ocorrências, de acordo com o diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, que esteve no DS Entrevista na última semana. Ele defende a constante modernização, aumento do efetivo e equipamentos para 2026.

Entre as 979 ocorrências, as maiores atuações foram de vistorias e corte de árvores, com 368 atendimentos a árvores na cidade ao longo do ano. “Muitas vezes, com os fenômenos naturais, a árvore não cai, mas aderna, inclina e há necessidade de resposta da Defesa Civil para avaliação”, disse o diretor.

Tony ainda destacou as vistorias de rios e córregos, o que ajudou a cidade a sofrer menos com as fortes chuvas, de acordo com o diretor. “Estamos vendo os índices pluviométricos aumentando, mas os impactos na cidade estão diminuindo, porque os córregos e valas de drenagem estão limpos, os rios têm um fluxo melhor de água. Tudo isso contribui para que a água escoe e não cause transtorno para a população”.

Foram feitas, também, vistorias em residências em situação de risco, sendo que 12 foram interditadas temporariamente. As famílias que tiveram suas casas interditadas entram no programa “Aluguel Social”, feito em parceria com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação. “Dependendo da gravidade da situação da casa, demolimos a moradia. Temos que preservar a vida, que é nosso bem maior”, continuou Tony.

Em relação à modernização e melhora da Defesa Civil, o diretor disse que para 2026 a pretensão é aumentar o efetivo, hoje com 13 pessoas, e aumentar a capacitação e equipamentos.

“Não adianta termos uma equipe maior e nosso equipamento não ser compatível. Com o crescimento da população, que é normal, há a necessidade do aumento no efetivo para darmos conta da população. Temos lutado por isso, recebemos emendas e adquirimos novos equipamentos”, explicou.

Apesar do quadro pequeno da Defesa Civil, Tony elogiou os trabalhadores. “Não temos uma equipe muito grande, mas são pessoas que fazem o que gostam. São 13 pessoas extremamente competentes e capacitadas para agir em qualquer situação”.

A Defesa Civil de Suzano atende 24 horas por dia por meio dos telefones 4748-5394 e 199.