Diretora do Procon de Suzano ministra palestra sobre Direito do Consumidor em Itaquá

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, participou na última sexta-feira (24/10) da Semana Ubíqua da Universidade Guarulhos (UNG) - campus Itaquaquecetuba, ministrando uma palestra especial sobre Direito do Consumidor e a atuação dos órgãos de defesa para este público. O encontro reuniu estudantes de Direito interessados em compreender mais sobre a aplicação prática das leis que protegem o cidadão.

Durante o evento, Daniela apresentou um panorama sobre o funcionamento do Procon, destacando as etapas que envolvem o atendimento ao público, a mediação de conflitos e a realização de audiências conciliatórias. Ela também abordou exemplos reais do dia a dia do órgão, mostrando como o trabalho vai muito além da simples intermediação entre consumidor e fornecedor - é uma ferramenta essencial de garantia de direitos e cidadania.

“Falar sobre o Direito do Consumidor é sempre uma oportunidade de mostrar aos futuros profissionais como o Procon atua para assegurar a justiça nas relações de consumo. É um campo do Direito que lida diretamente com a vida das pessoas e que exige sensibilidade, técnica e diálogo”, afirmou Daniela.

Convidada a participar do painel pelo professor de Processo Civil da unidade, Arthur Melo, a diretora ressaltou a importância de iniciativas como essa para aproximar o meio acadêmico da realidade profissional. Segundo ela, o conhecimento teórico do Direito ganha força quando é complementado pela vivência prática dos mecanismos de defesa social.

Ela também reforçou que o objetivo da palestra foi levar aos estudantes uma visão mais ampla sobre o papel do advogado e das instituições públicas no cotidiano da população. “Quis mostrar que o exercício do Direito não se limita à atuação no fórum ou nos escritórios de advocacia. No Procon, trabalhamos para garantir que a lei seja cumprida e que o cidadão tenha voz e amparo nas suas relações de consumo. Essa é uma forma concreta de advogar pela sociedade”, finalizou.