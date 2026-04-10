Diretora do Procon de Suzano palestra sobre consumo consciente a universitários da UniPiaget

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, realizou na última quinta-feira (09/04) uma palestra para estudantes do curso de Marketing do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), abordando temas relacionados ao comportamento do consumidor na era digital. A atividade reuniu aproximadamente 25 alunos e teve como foco a influência das redes sociais, o papel dos algoritmos nas decisões de compra, a proteção de dados pessoais e a importância do consumo consciente.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a conteúdos que relacionam práticas de mercado com os direitos do consumidor, ampliando o entendimento sobre como as plataformas digitais impactam diretamente o cotidiano e as escolhas de compra. Foram discutidos, por exemplo, os efeitos da personalização de conteúdo e a formação de “bolhas de consumo”, que podem influenciar comportamentos e induzir decisões de forma pouco perceptível ao consumidor.

A palestra também abordou a atuação de influenciadores digitais e a necessidade de transparência na publicidade, especialmente em casos de divulgação de produtos e serviços. Nesse contexto, foram apresentados conceitos como publicidade enganosa e abusiva, além de práticas que exploram a vulnerabilidade do consumidor, como apelos ao medo, criação de senso de urgência e uso de pressão psicológica.

Outro ponto destacado foi a responsabilidade dos profissionais de marketing e comunicação, que devem atuar com ética, verificar a veracidade das informações divulgadas, avaliar riscos e evitar campanhas que possam induzir o consumidor ao erro. A diretora também ressaltou que influenciadores e empresas podem responder por eventuais danos causados ao consumidor, reforçando a importância do cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A proteção de dados pessoais, com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), também foi tema da palestra. Foram apresentados exemplos de problemas comuns, como coleta excessiva de dados, uso indevido de informações e compartilhamento sem autorização, além da necessidade de transparência no tratamento dessas informações pelas empresas.

A ação foi articulada a partir de convite institucional da UniPiaget, com intermediação da pró-reitora acadêmica, Poliana Lima, que realizou o primeiro contato para viabilizar a atividade, e do coordenador do curso de Marketing, Hércules Moreira. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à aproximação entre o Poder Público e instituições de ensino, promovendo a disseminação de informações qualificadas sobre direitos e deveres nas relações de consumo.

Além da apresentação teórica, a palestra também abriu espaço para diálogo com os estudantes, que puderam tirar dúvidas e compartilhar experiências relacionadas ao tema. Ao final, houve interesse por parte da instituição na realização de uma nova edição da atividade para outra turma, ampliando o alcance da iniciativa.

Para Daniela, a atividade contribui para formar consumidores mais conscientes diante das dinâmicas digitais. “Hoje, grande parte das decisões de compra passa pelas redes sociais e pelos estímulos que recebemos o tempo todo. Trazer esse debate para dentro da universidade é fundamental para formar consumidores e, principalmente, profissionais de marketing mais conscientes, preparados para entender como esses mecanismos funcionam e fazer escolhas mais informadas, seguras e responsáveis”, afirmou Daniela Itice.