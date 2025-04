Diretoria da OAB Suzano é oficialmente empossada para o triênio 2025/2027

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou a cerimônia de posse da atual diretoria da entidade na noite da última terça-feira (15/04), em evento sediado na Câmara Municipal. O ato ratificou, perante os Três Poderes, a gestão que comandará a Ordem no município no triênio 2025/2027, sendo esta presidida pelo advogado Fabrício Ciconi Tsutsui junto ao grupo eleito no último mês de novembro.

A solenidade contou com o prestígio do tesoureiro da OAB/SP, Alexandre de Sá Domingues, que representou o presidente seccional Leonardo Sica; da secretária-adjunta da Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo (CAASP), Solange Amorim; e da conselheira estadual e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Patrícia Braga, além de autoridades municipais como o prefeito Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Raful e o presidente da Casa de Leis, o vereador Artur Takayama.

A diretoria empossada, também composta pelos advogados Edjane Maria da Silva Sutero (vice-presidente), Cristian Sivera (secretário-geral), Antonia Vidal Prado Gasparotti (secretária-adjunta) e Gabriella Gimenez (tesoureira), conquistou a reeleição no mês de novembro com 66,4% dos votos totais. Desde o início do ano, quando o coletivo tomou posse administrativa da subseção, Ciconi e sua equipe de diretores e presidentes de comissão vêm seguindo com o trabalho que, entre múltiplos avanços e conquistas, foi responsável pela entrega da nova sede da entidade, em junho de 2024. A ocasião também serviu para empossar os presidentes das 51 comissões temáticas que integram a entidade.

Em seu discurso, o prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da subseção para a cidade e reiterou a parceria junto ao Poder Executivo. “Parabenizo a nova diretoria da OAB Suzano e todas as comissões empossadas, desejando uma gestão marcada pelo diálogo, pela inovação e pelo compromisso com a advocacia e com a sociedade. Em nome da Prefeitura de Suzano, reafirmo nosso reconhecimento, nossa confiança e nosso total apoio à instituição, que é uma voz firme em defesa da democracia e da cidadania”, disse.

Já o tesoureiro seccional relatou sua felicidade em estar presente na posse, relatando que ver uma subseção prosperando com um trabalho sério é muito gratificante. “Quando venho a uma solenidade de posse, vejo renovado o espírito de democracia e o compromisso com a sociedade. Nos dedicamos grandemente à classe e aos cidadãos, sempre com muitos desafios, mas mantemos nossa missão sempre intacta. Em nome do presidente Leonardo Sica, parabenizo o Dr. Fabrício e toda a diretoria pela eleição, deixando votos por mais uma grande gestão”, comentou Domingues.

Por fim, em seu discurso direcionado à classe e às autoridades presentes, Ciconi afirmou que todo o grupo está ciente de suas responsabilidades, portanto, o objetivo é manter a advocacia agindo cada vez mais próxima dos cidadãos. “Em uma sociedade ferida e, porque não, doente, precisamos agir e estar presentes enquanto classe, defendendo valores fundamentais como o respeito e a democracia. Registro aqui aos conselheiros, aos membros das subseções vizinhas, dos Três Poderes aqui presentes e, claro, ao público, que os senhores podem contar com o esforço e a dedicação da OAB Suzano sempre que necessário”, reforçou o presidente empossado.

Presenças

Na oportunidade, a cerimônia também foi prestigiada pelo juiz Paulo Marsiglia; pelo juiz federal Richard Wilson Jamberg; pelo presidente da OAB Ferraz de Vasconcelos e do Colegiado de Presidentes do Alto Tietê, Nivaldo de Santana Pina; e pelos presidentes de subseções Matilde Gomes (Itaquaquecetuba), Renato Gomez (Arujá), Felipe Francischini (Poá) e Adalberto Tadeu Galvão Junior (Santa Isabel), além dos ex-presidentes da Ordem em Suzano, Juvenal Antônio da Silva, Luís Eduardo da Silva, José Raimundo de Araújo Diniz e Wellington Santos.

Ainda marcaram presença o chefe de gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo; os secretários municipais Alex Santos (Governo), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Cíntia Lira (Administração), César Braga (Controladoria Geral), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e André Chiang (Meio Ambiente); bem como os vereadores Adilson Horse e Josias Mineiro.