Diretoria de ensino de Suzano promove a IV Mostra de Língua Inglesa

Na próxima quarta-feira (16), a Diretoria de Ensino de Suzano realiza, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, sua IV Mostra de Língua Inglesa. A ação reúne boas práticas realizadas ao longo do primeiro semestre e as decorrentes do curso de formação continuada, promovida pela Equipe Pedagógica responsável pela Língua Inglesa na região.

“Este é o resultado de todo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores de Língua Inglesa aqui desta Diretoria de Ensino. Queremos mostrar para os estudantes o quanto eles têm a capacidade de aprender uma nova língua”, afirma a professora especialista em currículo, Marcia Buto.

Cerca de 32 escolas participarão do evento, que contará com apresentações de músicas, show de mágica, aulas de culinária e exposições sobre o tema “Ludicidade nas aulas de Língua Inglesa", entre outras apresentações. Os professores colaborativos das salas de recursos e intérpretes de libras também estarão presentes, promovendo assim uma educação inclusiva para todos.

Serviço

IV Mostra de Língua Inglesa

Data: 16 de agosto de 2023

Horário: das 9h às 16h

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Endereço: Rua General Francisco Glicério, 1354 – Centro, Suzano

Evento gratuito e aberto ao público. Não é necessário credenciamento prévio.