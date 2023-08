Diretoria de Ensino Região Suzano promove a IV Mostra de Língua Inglesa no próximo dia 16/08/2023

A Diretoria de Ensino da Região de Suzano realiza no próximo dia 16, a partir das 9h, a IV Mostra de Língua Inglesa para promover a socialização das boas práticas dos professores de Língua Inglesa realizadas ao longo do primeiro semestre e as decorrentes do curso de formação continuada “Práticas Lúdicas no ensino de Língua Inglesa”, promovido pela Equipe Pedagógica responsável pela Língua Inglesa na Diretoria de Ensino Suzano.

Algumas atividades que serão apresentadas contarão com a parceria dos professores da educação especial das escolas: professores colaborativos, das salas de recursos e intérpretes de LIBRAS para mostrar que a língua inglesa pode ser uma forma de ajudar no desenvolvimento do estudante elegível à Educação Especial já que estimula a neuroplasticidade, trazendo o desenvolvimento de várias habilidades.

O curso realizado entre os meses de março e junho contou com momentos de formação síncronos e assíncronos, aos sábados, com a presença de ilustres especialistas como Profa. Dra. Juliana Reichert Assunção Tonelli da Universidade Estadual de Londrina, Lúcia Rodrigues Alves vice presidente da BRAZ-TESOL, Andreza Lagos autora de diversos livros entre eles, Desenvolvendo as competências socioemocionais no ensino de Inglês e Jogos Divertidos para sua aula de Inglês, Profa. Ms. Thuine Daros da Vitru Education e autora de diversos livros entre eles “A Sala de Aula Inovadora: Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo”, Profa. Dra. Rita Cássia Barbirato da Universidade Federal de São Carlos, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFSCar e com focos de estudo, destacam-se: produção de material didático para o ensino de línguas, ensino de línguas para crianças, planejamentos temáticos baseados em tarefas, formação de professores para o ensino de línguas para crianças e a Profa. Ms. Renata Chimim, autora e editora, com diversas publicações no Brasil, entre eles, Práticas de Inglês na Infância.

O maior diferencial deste curso foi a troca entre os pares, ou seja, a Co construção de conhecimento já que, professores mais experientes foram convidados a socializar suas práticas exitosas, trazendo exemplos de atividades aplicáveis em sala de aula.

"Essa quarta versão da Mostra é a mais uma realização de um sonho. Resultado de todo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores de Língua Inglesa aqui desta Diretoria de Ensino. Agradeço a confiança de todos vocês! Só foi possível porque todos os professores cursistas estiveram engajados durante todo o curso, aos sábados com feriados, em prol de um bem comum, que é levar a educação pública de qualidade aos seus estudantes!” Palavras da Professora Especialista em Currículo, Marcia Buto, que está à frente do projeto e da organização do evento.

Ainda contou com a participação de outros Professores Especialista de Currículo de outras Diretorias de Ensino: Marília, José Bonifácio, Santo André e Santo Anastácio, ainda contou com a participação de uma professora da DE Norte 2 e uma professora da rede municipal de ensino da cidade de Ferraz de Vasconcelos, e também, uma formadora da EFAPE. Emocionada, finalizou a PEC: “Sinto-me muito honrada em ter proporcionado este curso a todos eles! “

A proposta do curso de formação incluiu a elaboração de situações de aprendizagem em Língua Inglesa, cujos produtos se desdobraram em apresentações lúdicas como músicas, shows de mágica e aulas de culinária, e exposições sobre o tema do curso que é “Ludicidade nas aulas de Língua Inglesa, entre outras apresentações, e que poderão ser conferidos no evento. Estão todos convidados.

IV Mostra de Língua Inglesa

Data: 16 de agosto de 2023

Horário: das 9h às 16h

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Endereço: Rua General Francisco Glicério, 1354 – Centro, Suzano

Evento gratuito e aberto ao público. Não é necessário credenciamento prévio.