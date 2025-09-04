Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Discriminação: Câmara de Suzano aprova moção de repúdio a vereador de Joinville

Parlamentar propôs projeto de lei que cria o "Centro de Apoio e Controle Migratório", sob a justificativa de que "Santa Catarina vai virar um grande favelão"

04 setembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Discriminação: Câmara de Suzano aprova moção de repúdio a vereador de JoinvilleDiscriminação: Câmara de Suzano aprova moção de repúdio a vereador de Joinville - (Foto: Wanderley Costa)

A Câmara de Suzano aprovou ontem (3) uma moção de repúdio ao vereador de Joinville (SC), Mateus Batista (União Brasil), de autoria de todos os vereadores. O catarinense é autor do projeto de lei que cria o Centro de Apoio e Controle Migratório no município de Joinville, sob a justificativa de que “Santa Catarina vai virar um grande favelão”.

Em suas redes sociais, Batista afirmou: “Enquanto Brasília suga nossos impostos e devolve menos da metade, estados mal administrados como o Pará empurram sua população para cá. O resultado? Congestionamentos, serviços públicos sobrecarregados e aumento da desordem social. Se não controlarmos o fluxo migratório, Santa Catarina vai explodir!”. Para ele, o projeto impediria que “Santa Catarina se torne um grande favelão”.

Os parlamentares de Suzano se posicionaram de forma unânime contra o discurso discriminatório. “É uma posição que não condiz com a política do Brasil”, disse o vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira. “Santa Catarina é um estado maravilhoso, não merece o tipo de político dessa natureza. A posição dele eu tenho certeza de que não vai refletir na população de Santa Catarina, nem no estado de São Paulo e nem no Brasil. A gente fica um pouco preocupado porque talvez pessoas dessa natureza ou com esses pensamentos, ou mais ainda, não poderiam estar na política. Eu acho que não há mais espaço para preconceito e para essa discriminação contra os nordestinos”, criticou o vereador.

