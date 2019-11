Distribuidoras de gás de cozinha mantêm preços do produto em Suzano

O reajuste de 4% do preço de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente como gás de cozinha, não afetou a maioria das distribuidoras de Suzano. Dos quatro locais visitados pelo DS, dois não têm previsão para reajuste no valor do gás; em uma distribuidora já houve reajuste e na outra a ação deve ocorrer, provavelmente, na segunda-feira.

A Petrobras anunciou o reajuste na última sexta-feira (22). A mudança vale para o botijão de até 13 quilos. Segundo a estatal, a medida começaria a valer a partir de segunda-feira (25).

Na Supergasbras, segundo o proprietário Carlos Higachi, haverá um reajuste no valor do gás de cozinha, provavelmente, na próxima segunda-feira. O botijão de 13 quilos no local sai pelo valor de R$62,99. "Vai ter reajuste no valor, mas não vai ser de 4%, vai ser menos. Provavelmente isso vai acontecer na segunda".

Na distribuidora Consigaz, o preço do botijão de 13 quilos varia entre R$54,99 e R$56,99. De acordo com o funcionário do local, Jeferson Dias, o reajuste não afetou a distribuidora e não há previsão de aumento no preço do gás de cozinha.

A Ultragaz registrou aumento de R$1 no valor do botijão de 13 quilos do gás desde terça-feira. A informação é do funcionário Luis João Rodrigues. Agora, a distribuidora registra o valor de R$67,99.

Outra distribuidora do município que não foi afetada pelo reajuste é a Copagaz. Os valores do botijão de 13 quilos variam entre R$54,99 e R$57,99. "Ainda não repassamos esse aumento que foi anunciado. Não temos previsão, ainda está incerto", pontua a funcionária Katia da Silva.