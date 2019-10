Distribuidores temem desabastecimento de gás de cozinha por causa de greve

Os funcionários das refinarias da Petrobrás podem entrar em greve, dependendo do resultado do acordo entre os funcionários e o governo. A greve pode afetar as distribuidoras de botijão de gás, que temem ficar sem o produto para venda. A informação foi passada pela assistente administrativa de um posto de gasolina da BR Petrobrás da Vila Urupês, Érica da Silva.

Érica informou que a distribuidora do botijão de gás da BR é a Liquigaz, e que atualmente existem três bases paralisadas da distribuidora. “Até o dia 25 desse mês é prazo para chegar à um acordo, caso não chege todas refinarias vão parar”, explicou.

A assistente administrativa concluiu explicando que a distribuidora do gás do posto que ela trabalha fica no centro comercial de Capuava, em Mauá.

“O local está funcionando, mas não sei até quando. Quem fornece os botijões é a Liquigaz. Eles quem distribuem. Por isso, quando param, não há o que fazer”, disse.

Aumento

Nesta quarta-feira (23) foi anunciado, pelo governo federal, um aumento de 5% no preço dos botijões de gás.

De acordo com Érica, o preço no posto em que trabalha sofreu alteração. “O preço estava em R$ 61 e hoje está em R$ 65”.

Marcos Caetano, gerente administrativo de uma unidade da Ultragaz, conta que o preço ainda não sofreu alteração.

“Hoje o valor na unidade está em R$ 65,99 e não há previsão de aumento”, concluiu.

Outra revendedora pesquisada pela reportagem foi a Consigaz, que também não alterou seu valor ainda. O preço está em R$ 55, disse o funcionário.