Distrito de Palmeiras passa por desinfecção contra coronavírus

As ruas do distrito de Palmeiras, região Sul da cidade, estão passando por desinfecção. A medida é recomendada pelas autoridades de saúde para evitar a transmissão do novo coronavírus em locais com grande circulação de pessoas.

O serviço vem sendo realizado em Suzano desde o dia 1° de abril e está em progresso em todo o município. Até agora, a prefeitura, a companhia Pioneira Saneamento e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) já higienizaram algumas ruas do Centro, além de alguns bairros da cidade.

Entre os locais "contemplados" na região central, estão ruas como a General Francisco Glicério, Benjamin Constant, Armando Salles de Oliveira, Antônio Marques Figueira e Nove de Julho. As vilas Amorim e Urupês, os jardins Colorado e Boa Vista, além do Parque Maria Helena, também já passaram por higienização.

Em uma etapa-piloto, foram feitas, ainda, ações semelhantes na Santa Casa de Misericórdia e no Pronto Socorro Adulto (localizados na Vila Figueira), além da Praça Cidade das Flores.

Recurso no exterior

Adotada em países da Europa, como Espanha e França; e da Ásia, como Irã e China, a medida é recomendada por profissionais sanitários e ajuda a prevenir a transmissão do Covid-19.

O composto é borrifado nas ruas por profissionais usando equipamentos de proteção, que seguram as mangueiras de alta pressão. O líquido espalhado é uma mistura de água e hipoclorito de sódio, usado com frequência como desinfetante e agente alvejante.

O investimento é de R$ 150 mil, mas segundo a prefeitura, a administração não está tendo custos com a iniciativa, já que o serviço está incluído no contrato com a Sabesp.