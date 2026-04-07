Divisão de Zoonoses destaca ações de combate à dengue durante audiência na Câmara

A Divisão de Controle de Zoonoses de Suzano apresentou as ações de combate à dengue que estão sendo realizadas no município durante audiência pública organizada pela Câmara nesta segunda-feira (06/04). Na oportunidade, o secretário municipal de Saúde, William Harada, e a responsável pelo setor, diretora Priscila Arap, destacaram a atuação nos bairros, que garantiu, por exemplo, 1.885 verificações de Avaliação de Densidade Larvária no 3º quadrimestre de 2025.

A atividade foi conduzida pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, e também participaram o presidente do Legislativo municipal, Artur Takayama, e o parlamentar Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza.

Para eles, foi demonstrado o trabalho realizado especialmente entre os meses de setembro e dezembro do ano passado, que tem proporcionado a proteção da população em relação a doenças transmitidas por animais.

Conforme indicado pelo balanço, houve 987 visitas a imóveis para ações de prevenção contra a dengue, 49 visitas para observação de animais peçonhentos e 69 visitas em locais com possível presença de animais sinantrópicos, para evitar doenças causados por ratos, baratas, escorpiões, pombos e mosquitos.

Ao longo da atividade, ainda foram informados números das investigações sobre denúncias da população. Como foi dito, as equipes da administração municipal verificaram a situação de 12 gatos e 11 cães que poderiam ser vetores de doenças. Para garantir que outros animais fossem acometidos por doenças preveníveis, ainda foram aplicadas 136 vacinas no período citado.

A diretora da Divisão de Controle de Zoonoses afirmou que o trabalho tem sido executado de forma intensa no município, para verificação de todos os possíveis focos de doença. “Estamos nas ruas fazendo as visitas programadas e também aquelas motivadas por denúncias, para garantir que a população fique protegida das doenças causadas pelos animais”, declarou Priscila Arap.

Por sua vez, o secretário de Saúde agradeceu aos vereadores pela oportunidade de mostrar o trabalho que tem sido desenvolvido em Suzano. “Nossa Divisão de Zoonoses está atuando com muito empenho para chegar nos locais que precisam de mais atenção e manter todo o município vigiado. Cumprimento os parlamentares pela receptividade e pela parceria com a Prefeitura de Suzano”, pontuou William Harada.