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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Saúde

Divisão de Zoonoses destaca ações de combate à dengue durante audiência na Câmara

Secretário de Saúde, William Harada, e responsável pelo setor, Priscila Arap, dialogaram com vereadores nesta segunda-feira (06/04) sobre atuação nos bairros

07 abril 2026 - 18h53Por da Reportagem Local
Secretário William Harada esteve na Câmara nesta segunda-feira (6)Secretário William Harada esteve na Câmara nesta segunda-feira (6) - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Divisão de Controle de Zoonoses de Suzano apresentou as ações de combate à dengue que estão sendo realizadas no município durante audiência pública organizada pela Câmara nesta segunda-feira (06/04). Na oportunidade, o secretário municipal de Saúde, William Harada, e a responsável pelo setor, diretora Priscila Arap, destacaram a atuação nos bairros, que garantiu, por exemplo, 1.885 verificações de Avaliação de Densidade Larvária no 3º quadrimestre de 2025.

A atividade foi conduzida pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, e também participaram o presidente do Legislativo municipal, Artur Takayama, e o parlamentar Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza.

Para eles, foi demonstrado o trabalho realizado especialmente entre os meses de setembro e dezembro do ano passado, que tem proporcionado a proteção da população em relação a doenças transmitidas por animais.

Conforme indicado pelo balanço, houve 987 visitas a imóveis para ações de prevenção contra a dengue, 49 visitas para observação de animais peçonhentos e 69 visitas em locais com possível presença de animais sinantrópicos, para evitar doenças causados por ratos, baratas, escorpiões, pombos e mosquitos.

Ao longo da atividade, ainda foram informados números das investigações sobre denúncias da população. Como foi dito, as equipes da administração municipal verificaram a situação de 12 gatos e 11 cães que poderiam ser vetores de doenças. Para garantir que outros animais fossem acometidos por doenças preveníveis, ainda foram aplicadas 136 vacinas no período citado.

A diretora da Divisão de Controle de Zoonoses afirmou que o trabalho tem sido executado de forma intensa no município, para verificação de todos os possíveis focos de doença. “Estamos nas ruas fazendo as visitas programadas e também  aquelas motivadas por denúncias, para garantir que a população fique protegida das doenças causadas pelos animais”, declarou Priscila Arap.

Por sua vez, o secretário de Saúde agradeceu aos vereadores pela oportunidade de mostrar o trabalho que tem sido desenvolvido em Suzano. “Nossa Divisão de Zoonoses está atuando com muito empenho para chegar nos locais que precisam de mais atenção e manter todo o município vigiado. Cumprimento os parlamentares pela receptividade e pela parceria com a Prefeitura de Suzano”, pontuou William Harada.

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