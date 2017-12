Divulgado resultado de operação entre GCM, PM, Civil e Federal

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano divulgou nesta segunda-feira (4) os resultados da operação realizada no final do mês de novembro, entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e as polícias Militar, Civil e Federal, no limite das cidades de Suzano e de Poá.

Realizada no dia 23 de novembro, a ação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Metropolitano (CP-M) com o objetivo de coibir crimes como roubo de carga e contrabando, inclusive na região do Alto Tietê. A iniciativa, inclusive, foi realiza por meio de um esforço conjunto das polícias Civil, Militar e Federal, além de agentes da GCM das 39 cidades da região metropolitana.

De acordo com o assessor estratégico da Segurança Cidadã, Jeferson Ferreira dos Santos, a participação da GCM de Suzano contou com 12 agentes e 4 viaturas, que auxiliaram a atuação da PM e da GCM de Poá na averiguação de veículos e caminhões em quatro pontos distintos no limite entre os dois municípios.

“Na oportunidade, foram retidos mais de 12 veículos, entre motocicletas, automóveis e caminhões, que apresentavam irregularidades na documentação e cargas sem nota fiscal”, explicou Santos.

Fim de Ano

Segundo a pasta de Segurança Cidadã, a GCM de Suzano também estará participando da operação “Natal Seguro”, realizada em conjunto com a PM, com o objetivo de promover a segurança da população durante as compras de fim de ano no quadrilátero central e nos centros comerciais das regiões norte e sul da cidade.

A ação de final contará com a utilização do efetivo da GCM no patrulhamento ostensivo a pé e com viaturas, além da instalação de postos de observação nos principais pontos das avenidas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, além das praças João Pessoa e dos Expedicionários.

Segundo o assessor estratégico da Segurança Cidadã, a atuação dos GCMs é o resultado das ações promovidas no município ao longo do ano para o combate da criminalidade. “O investimento feito pela atual gestão municipal em melhorar os equipamentos e as condições dos nossos agentes permitiram que a GCM estivesse mais integrada às ações regionais, servindo de aprimoramento em seu dia a dia e em sua participação em novas ações semelhantes aqui no Alto Tietê”, explicou.