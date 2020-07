Dobra o número de pessoas em situação de rua abrigadas no Portelão

A pandemia expôs diferentes situações do país, especialmente em âmbito municipal. Comércios fecharam, vagas de emprego foram encerradas e o número de leitos em hospitais têm ficado quase sempre cheios, com a luta diária pela vida. E, em dose dupla - coronavírus e inverno - pessoas em situação de rua são uns dos grupos mais vulneráveis.

Em Suzano, por exemplo, o número de abrigados no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, aumentou em 72%. Em maio, o espaço tinha 25 pessoas e subiu para 43. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está realizando um trabalho de monitoramento de pessoas em situação de rua. O trabalho é desenvolvido nos três períodos: manhã, tarde e noite.

"O serviço é reforçado na época do inverno. Aqueles que aceitam o acolhimento, são atendidas pelo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e depois encaminhadas para o acolhimento", disse em nota.

Na prática, o acolhimento consiste em ofertar a este grupo de vulnerabilidades refeições, acompanhamento clínico e, em algumas situações, encaminhamento para consultas, atividades coletivas, atendimento técnico individualizado, espaço multiuso, local dedicado aos cuidados dos animais, entre outros.

O perfil dos 43 abrigados - homens e mulheres - não foi divulgado. Um mapeamento feito pela pasta de Assistência e Desenvolvimento Social apontou que Suzano possuiu 109 pessoas em situação de rua.

É importante lembrar que o serviço não é de porta aberta. O atendimento deve ocorrer somente por meio do Creas, que já desempenha um trabalho com as pessoas em situação de rua. Nenhum indivíduo será obrigado a permanecer no alojamento. A saída é livre, desde que haja referenciamento técnico e laudo clínico assegurando as condições de saúde do abrigado. Para mais informações, os interessados poderão entrar em contato com o Creas pelos telefones (11) 4747-1973 ou 4743-2588, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.