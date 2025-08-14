Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)

O curta-metragem documental “Dentro da Cena” faz pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, no centro de Mogi das Cruzes, no próximo domingo (17), às 18h. Filmado em Mogi e Suzano, o filme traça um paralelo histórico e contemporâneo sobre o capacitismo no mundo das artes, tendo como fio condutor o próprio diretor e roteirista mogiano Edgar Jacques, pessoa com deficiência visual, que divide a direção e roteiro com Tatiana Baruel. A entrada é gratuita e aberta para todos os públicos.

Financiado por meio da Lei Paulo Gustavo de Mogi, a realização do filme conta com o apoio da produtora Itapeti Filmes e Associação Cultural Beija-Flor. A classificação indicativa é livre.

O documentário passa por pontos de cultura importantes do Alto Tietê, como o Theatro Vasques e a Casa Beija-Flor, para abordar o tema do capacitismo dentro e fora das fronteiras do mercado audiovisual e das artes. Para isso, coloca frente a frente artistas cegos e enxergantes, contracenando as diferentes formas de sentir o mundo e questionando as ideias de limitação, seja no palco, na música ou no cinema.

“Atores com deficiência visual existem e buscam seu espaço para atuar profissionalmente. A forma como eles vão trabalhar para chegar a resultados tão potentes, como os de quaisquer outros artistas, é que são diferentes e diversos. É isso que queremos registrar. Esse caminho diferente para chegar a um lugar artístico potente e de relevância estética quanto qualquer outra criação”, destacou Jacques.

O filme também faz um resgate histórico sobre como o capacitismo foi se engendrando na sociedade moderna. Para isso, expõe como a Alemanha Nazista desenvolveu um programa que exterminou milhares de pessoas com deficiência, inicialmente crianças, em complemento à Solução Final. A partir desse retrato, novas camadas reflexivas vão se somar ao roteiro.

“Dentro da Cena” convida a pensar como essa estrutura repressiva, mesmo após quase 100 anos, se adaptou aos dias atuais na forma de exclusão e restrição ao acesso a direitos fundamentais. Nesse sentido, Jacques demonstra a função transformadora e crítica que a arte pode assumir em uma sociedade que ainda guarda profundos preconceitos, mesmo nas fileiras da cultura.

Produção

Para Tatiana, a produção do documentário trouxe ensinamentos que poderão ser compartilhados com o público. “Foi uma experiência incrível co-dirigir este filme com o Edgar e conhecer mais sobre o universo dos artistas com deficiência visual. Tem sido uma troca muito rica e um grande aprendizado. Estamos muito felizes com o lançamento e, agora, nossa expectativa é poder ter essa mesma troca com o público, por isso gostaríamos de convidar a todos para a pré-estreia no próximo domingo (17)”, ressaltou.

Além de Jacques e Tatiana à frente do roteiro e direção, o curta possui outros nomes de relevo na equipe técnica, como Rodrigo Campos, na Produção Executiva; Renata Abreu, na Direção de Produção; Tiago Tambelli, na Direção de Fotografia; Vagner Lopes Cardoso, na Direção Musical, entre outros.

Serviço

Local: Núcleo de Cultura Ousadia - R. Nossa Sra. do Carmo, 79 - Centro, Mogi das Cruzes

Data: Domingo, 17/08

Horário: 18h

Ingresso: Gratuito