Doença deixa dois pacientes internados

Pelo menos dois pacientes no Alto Tietê estão internados por dengue. As duas pessoas são de Guararema. Além disso, vale destacar que a cidade está com decreto de estado de emergência pela proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Ao todo, a região registrou entre o dia 1° de janeiro até agora, mais de 1,2 mil casos.

Uma morte foi registrada em Suzano. A cidade também, decretou estado de emergência, enquanto outras avaliam a medida.

EM SP

Nos últimos dias, 80% dos hospitais privados do estado de São Paulo registraram aumento nas internações por dengue. Isso é o que apontou uma pesquisa inédita divulgada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp).

A pesquisa ouviu 91 hospitais privados paulistas entre os dias 29 de janeiro e 7 de fevereiro e constatou ainda que a maior parte dos pacientes internados com dengue nesses hospitais está na faixa etária entre 30 e 50 anos.

No pronto-atendimento, onde se atendem casos de urgência e emergência, 89% dos serviços de saúde particulares do estado registraram alta de casos suspeitos de dengue. Metade dos hospitais consultados (51% do total) revelou crescimento entre 11% e 20% nas internações em leitos clínicos.