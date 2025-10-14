Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/10/2025
Cidades

Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta

Uma das propostas é do vereador Jaime Siunte, a outra é de autoria do Executivo

14 outubro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quartaDois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta - (Foto: Divulgação)

Dois projetos de lei estão na pauta para serem discutidos e votados na sessão ordinária da sessão da Câmara de Suzano de amanhã (15), às 18 horas. O público pode acompanhar a reunião dos vereadores no Plenário, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

O primeiro item é a propositura que declara de utilidade pública a Associação UniPiaget/Brasil, de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante). Ele justifica que o objetivo da proposta é reconhecer a atuação significativa da entidade nas áreas de saúde, educação, assistência social, cidadania e meio ambiente. “Tais iniciativas promoveram o atendimento gratuito à população, especialmente em comunidades de maior vulnerabilidade, contribuindo de forma efetiva para o bem-estar coletivo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável da região”, explica o parlamentar.

Ele também cita na justificativa do projeto de lei iniciativas da UniPiaget como o Farmácia Solidária, o Projeto Psicologia em Ação, o Conexão Nutritiva, o Mapa do Conhecimento e UniPiaget Levando o Direito à Comunidade, que envolvem estudantes, professores e a população suzanense.

Já a segunda propositura que está na pauta é a que altera os dispositivos da lei municipal 4.392/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Suzano, dos Profissionais da Educação e do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal de Suzano, de autoria do Executivo.

De acordo com mensagem do prefeito Pedro Ishi (PL) enviada à Casa de Leis, o objetivo do projeto é adequar as atribuições de cargos relacionados à área do meio ambiente, com o objetivo de “aprimorar a eficiência e a efetividade nas ações de preservação, fiscalização e gestão ambiental”.

