Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta

Dois projetos de lei estão na pauta para serem discutidos e votados na sessão ordinária da sessão da Câmara de Suzano de amanhã (15), às 18 horas. O público pode acompanhar a reunião dos vereadores no Plenário, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

O primeiro item é a propositura que declara de utilidade pública a Associação UniPiaget/Brasil, de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante). Ele justifica que o objetivo da proposta é reconhecer a atuação significativa da entidade nas áreas de saúde, educação, assistência social, cidadania e meio ambiente. “Tais iniciativas promoveram o atendimento gratuito à população, especialmente em comunidades de maior vulnerabilidade, contribuindo de forma efetiva para o bem-estar coletivo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável da região”, explica o parlamentar.

Ele também cita na justificativa do projeto de lei iniciativas da UniPiaget como o Farmácia Solidária, o Projeto Psicologia em Ação, o Conexão Nutritiva, o Mapa do Conhecimento e UniPiaget Levando o Direito à Comunidade, que envolvem estudantes, professores e a população suzanense.

Já a segunda propositura que está na pauta é a que altera os dispositivos da lei municipal 4.392/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Suzano, dos Profissionais da Educação e do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal de Suzano, de autoria do Executivo.

De acordo com mensagem do prefeito Pedro Ishi (PL) enviada à Casa de Leis, o objetivo do projeto é adequar as atribuições de cargos relacionados à área do meio ambiente, com o objetivo de “aprimorar a eficiência e a efetividade nas ações de preservação, fiscalização e gestão ambiental”.