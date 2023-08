Dólar cai e agências de viagens registram alta procura de pacotes

As agências de viagens de Suzano registram alta na procura por pacotes de viagens nacionais e internacionais. O DS conversou com três agências do município e ouviu preços e principais destinos.

Na Via Firenze, as viagens internacionais mais procuradas são Argentina, com Buenos Aires e Bariloche, Chile, com Santiago, e Estados Unidos, com Orlando. De acordo com a agência, houve mais procura após a queda do dólar para menos de R$ 5. “Ainda sem muitos fechamentos de viagens, mas só a alta procura já é uma sinalização positiva para o mercado”, explica.

Os valores dependem de acordo com o destino e o período. A agência exemplificou: quatro dias em Buenos Aires no mês de novembro custa, em média, R$ 4.750. Seis dias em Santiago em outubro é cobrado R$ 5.920 para um casal.

“Já um pacote para Bariloche no alto da temporada, em julho, o casal sairia na média de R$ 18 mil”, explica.

Além das viagens internacionais, a agência tem muita procura por viagens nacionais, com destinos comuns em Porto Seguro, na Bahia, Maceió, em Alagoas, Natal, no Rio Grande do Norte, Gramado, no Rio Grande do Sul e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A Bora Viajar tem pacotes terrestres com viagens nacionais. Os mais procurados, segundo a agência, são: Arraial do Cabo e Búzios, ambos no Rio de Janeiro, Beto Carrero, em Santa Catarina, Gramado, no Rio Grande do Sul, e Foz do Iguaçu, no Paraná. O último tem hospedagem na cidade brasileira “com translado para conhecer Paraguai e Argentina”.

O Réveillon em Foz do Iguaçu podendo conhecer os dois países vizinhos custa R$ 1.650 por pessoa. Cinco dias em Gramado tem o valor de R$ 1.400 por pessoa. O pacote mais barato na agência é de um bate e volta em Campos do Jordão, com o valor de R$ 190,00 por pessoa.

A Ray Tur afirmou que teve uma boa procura com principais destinos o Nordeste e Sul, com cidades como Maceió, em Alagoas, Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, Gramado no Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, São Lourenço, Lambari e Passa Quatro, as três em Minas Gerais.

As viagens nacionais custam, em média, entre R$ 800,00 e R$ 1 mil. Nas viagens internacionais, os principais destinos são Portugal, sem cidade específica, e Orlando, nos Estados Unidos. Os valores são mais altos e variam entre R$ 8 mil e R$ 10 mil por pessoa.