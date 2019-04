Doria anuncia nesta terça-feira fim da baldeação do Trem Expresso Leste-Mogi

O governador João Doria (PSDB) estará nesta terça-feira (9) na Estação Mogi das Cruzes para anunciar a ampliação dos serviços do Expresso Leste-Mogi, na Linha 11-Coral, e o fim definitivo da baldeação na estação Guaianases.

Os deputados Estevam Galvão (DEM) e Marco Bertaiolli (PSD), líder da reivindicação, também estarão presentes no local.

Também estará no evento o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Pedro Moro.

Com isso, o trem Expresso vai funcionar todos os dias em todo o horário comercial, incluindo o horário de pico. Vale destacar que o Expresso Leste vem funcionando regulamente desde fevereiro - das 9 às 15 horas e nos fins de semana -, quando foram anunciadas as primeiras mudanças na Linha 11.

"Resolver este problema crônico, que tanto gerava desconforto, me traz uma felicidade imensa, porque eu sei o quanto, na prática, isso vai melhorar o dia a dia da vida do trabalhador", comenta Bertaiolli. O trem direto até a Estação Luz, em São Paulo, é uma antiga reivindicação dos usuários da linha Coral, que há anos pedem pelo fim das paradas de trens em Guaianases.

O fim da baldeação foi um assunto bastante comentado nos últimos dois dias nas redes sociais. De acordo com o site Diário da CPTM, o Expresso irá funcionar durante o dia todo entre as estações Estudantes e Luz. Porém, para que os passageiros de Guaianases não sejam prejudicados pela lotação do Expresso, os trens irão operar, em horário de pico, de forma alternada. Ou seja, um trem vai fazer a viagem direta, Estudantes-Luz e vice versa, e outro irá somente até Guaianases para que a oferta por lugares vagos continue.

O anúncio representa a vitória de uma luta antiga, afirmou o deputado Estevam Galvão.

“É o fim da sofrida baldeação em Guaianases. Mais uma luta nossa que o governador João Dória atende, mostrando um forte compromisso com as cidades do Alto Tietê. Um momento de muita alegria para todos nós”, comemorou o deputado.

A primeira viagem tipo Expresso terá início na terça-feira. “Todos os usuários da linha 11 da CPTM poderão usar trens mais modernos, rápidos, com ar condicionado e sem baldeação em Guaianases. Para isso, a linha 11 passou por investimentos e contará com mais composições para comportar a demanda da região”, reforçou o deputado.