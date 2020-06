Doria confirma abertura do HC com leitos para Covid-19 em 30 de junho

O governador do Estado, João Doria (PSDB), confirmou a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano para o próximo dia 30. A declaração foi dada em resposta ao deputado Estevam Galvão (DEM) durante reunião por videoconferência realizada na tarde de ontem.

Ao ser questionado pelo parlamentar, Doria passa a palavra para o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann e, em seguida, faz um complemento à declaração do chefe da pasta.

“Até o dia 30 de junho deste ano, o hospital estará aberto para o Covid”, disse Doria.

Selo

O DS vem publicando na capa do jornal um selo contando os dias que faltam para o cumprimento da promessa do Estado sobre o HC (veja capa do jornal).

O secretário Germann afirmou que o Hospital das Clínicas será dedicado, neste primeiro momento, ao novo coronavírus (Covid-19), mas que após a pandemia, se tornará um “hospital geral”. “Vamos entregar o hospital, e ele vai ser totalmente para Covid. Depois que a pandemia for embora, vamos readaptá-lo para ser um hospital geral. Será entregue até o final do mês”, afirmou o secretário.

As respostas foram dadas após Estevam destacar que o Hospital das Clínicas está com 120 leitos, que foram inaugurados há cerca de dois anos.

“Vossa Excelência sabe que tem um hospital inaugurado em Suzano há dois anos com 120 leitos? A informação que tenho é que este hospital seria aberto para a população até o dia 30 deste mês. A minha pergunta é: estará aberto ou não?”, indagou o deputado.

Novela

A abertura de 90 leitos no HC de Suzano é mais um capítulo de uma novela que já dura, pelo menos, quatro anos.

A previsão inicial de inauguração do Hospital Estadual de Suzano, anexo ao Hospital das Clínicas, era para abril de 2016. O prazo foi alterado para agosto do mesmo ano e, no fim, acabou sendo inaugurado dois anos depois, em abril de 2018.

Neste período, políticos visitaram o hospital, mas ele nunca foi, de fato, “portas abertas”. Em diversas oportunidades, o DS noticiou tentativas de parlamentares de Suzano e da região para conseguir a abertura da unidade para a população.

Com o início da pandemia, surgiu então a promessa de usar o hospital como local para a implantação de leitos para tratamento do novo coronavírus (Covid-19).

Assim, o DS criou um selo de cumprimento ou não da promessa, para acompanhar a situação e saber se o hospital será inaugurado com leitos para pacientes com o coronavírus ou não. O prazo se encerra no próximo dia 30, mesma data passada pelo Estado.

Na edição do último domingo (14), o DS veiculou, ainda, reportagem onde deputados estaduais da região disseram acreditar que a promessa, desta vez, será cumprida.