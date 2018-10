Doria e França duelam o segundo turno em São Paulo

Com 99,88% das urnas apuradas, o candidato do PSDB, João Doria liderou com 31,76% dos votos válidos a apuração para governador de São Paulo. Ele foi seguido por Márcio França (PSB), com 21,54%, que ultrapassou Paulo Skaf (MDB), que, com 21,09% dos votos, foi o terceiro. João Doria vai ao segundo turno contra Márcio França.

Dados parciais apontam que o número de abstenções foi de 21,55% e brancos e nulos, 20,59%.

França deve sua inesperada ida ao segundo turno ao seu bom desempenho que obteve no Litoral Sul paulista e na Região do Vale do Ribeira. O candidato do PDB registrou conquistas em municípios do Centro-Oeste Paulista. Ele obteve suas melhores votações em termos proporcionais em cidades como São Vicente, onde foi prefeito, Iguape, no Litoral Sul, Pedro de Toledo, e Caiuá e Quatá, na micro região de Presidente Prudente.