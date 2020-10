Doria entrega obra na SP-31 e anuncia melhoria na Estrada da Quinta Divisão

O governador João Doria (PSDB) entregou, na tarde de ontem, as obras de modernização da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) e anunciou, para o ano que vem, o início das obras na Estrada da Quinta Divisão (SP-43), estrada vicinal que liga Suzano a Mogi das Cruzes.

Doria não deu detalhes de quando a obra será iniciada e qual será sua extensão, mas disse que a estrada será pavimentada e terá um prazo de 12 meses para conclusão.

A via inicia no final da Estrada do Koyama, na região do Clube dos Oficiais, em Suzano, e muda de nome em Mogi das Cruzes, passando para Rodovia Quatinga-Barroso. Ela vai até a região do Barroso e termina na Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP-102).

Foi ao final de seu discurso, após ser cobrado em público pelo deputado Estevam Galvão (DEM), que Doria falou que realizaria a obra. “Sim. Ela será feita no ano que vem. Iniciaremos a obra e, no prazo de 12 meses, ela estará concluída. Será de asfaltamento”, disse o governador.

Índio Tibiriçá

Doria veio até Suzano para entregar as obras da Índio Tibiriçá, importante via que liga Suzano até a região do ABC Paulista. Com o investimento de R$ 19 milhões, a obra foi realizada ao longo de 37,5 quilômetros da via pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Cerca de 17 mil veículos de Suzano, Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo do Campo serão beneficiados diariamente com a revitalização da rodovia.

O governador chegou de helicóptero antes do horário previsto. Ele discursou para imprensa e autoridades em um palanque montado no quilômetro 68 da rodovia, exaltando as obras realizadas na rodovia.

“Falo do benefício aos motoristas que frequentam diariamente esta rodovia. São quase meio milhão de pessoas que passam ao término de um mês aqui. Agora, com uma nova sinalização, nova pista, condições de segurança adequadas e com a pista reequipada, temos condições de atender os motoristas com mais segurança, eficiência e com uma velocidade média dentro do limite estabelecido”, disse Doria.

Participaram do evento, além de João Doria, o deputado estadual Estevam Galvão (DEM); o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD); o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; a primeira-dama de Suzano e presidente do PL, Larissa Ashiuchi, além de outras autoridades municipais e estaduais.

Governador comenta apoio a Ashiuchi, pedágio e HC