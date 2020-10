Doria entrega neste sábado obras de modernização da Índio Tibiriçá

O governador João Doria (PSDB) entrega, neste sábado (03), as obras de modernização da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), importante ligação entre as regiões do Alto Tietê e ABC. Os serviços foram executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) com investimento total de R$ 19 milhões. As intervenções foram realizadas ao longo de 37,5 km, passando por quatro municípios, e beneficiam 1,9 milhão pessoas que vivem no entorno da rodovia.

Doria visitará a obra no quilômetro 68 da SP-31, trecho localizado no município de Suzano.

OBRAS

De acordo com o Departamento, a pandemia do novo coronavírus não prejudicou as obras na rodovia que estão avançando em ritmo acelerado.

Ainda segundo o DER, toda a parte de estruturação da via foi concluída, incluindo a implantação de dispositivos de acessos de retorno na altura do quilômetro 58,5 e no km 60. Além disso, a aplicação de micro revestimento já foi realiza em quase toda a extensão da Índio Tibiriçá.

Os serviços realizados na via foram para a implantação de outro dispositivo no km 61, e a aplicação de micro revestimento também do quilômetro 53 ao km 57 e do km 60 ao km 61. Para essas intervenções, o investimento foi de aproximadamente R$ 19 milhões.

As obras foram iniciadas em junho de 2019. Na época, a previsão era de que as intervenções fossem concluídas em 12 meses.

A Rodovia Índio Tibiriçá é a principal ligação entre a região do Alto Tietê e do ABC, e recebe cerca de 19 mil veículos diariamente.

A via também é uma opção para os moradores da região que precisam ir até a Baixada Santista, pela Rodovia Caminho do Mar (SP-148), também conhecida como Estrada Velha de Santos.

Além disso, a Índio Tibiriçá também dá acesso à Zona Sul da cidade de São Paulo.

As obras realizadas na via beneficiarão diretamente os municípios de Suzano, no Alto Tietê, além de Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e Santo André, que fazem parte do ABC Paulista.