Doze policiais do Alto Tietê são pré-candidatos nas eleições

Doze policiais do Alto Tietê são pré-candidatos as eleições municipais deste ano. Destes, sete são da Polícia Militar (PM) e cinco da Polícia Civil. As pré-candidaturas são tanto para o cargo de vereador quanto para o de prefeito. O primeiro turno das eleições acontece em 15 de novembro.

Na área do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (32º BPM-M), dentre os sete policiais militares pré-candidatos, dois são por Suzano, dois vão concorrer por Poá e três por Ferraz de Vasconcelos.

Por outro lado, na Polícia Civil, o delegado da seccional de Mogi das Cruzes e região, Jair Barbosa Ortiz, afirmou que contam com cinco pré-candidatos. Entre eles estão o delegado do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Eduardo Boigues, e o delegado titular de Poá, Eliardo Jordão. O primeiro é pré-candidato a prefeito de Itaquá e o segundo é pré-candidato a vereador de Poá.

Segundo Jair Barbosa Ortiz, ter policiais em cargo majoritário e legislativo é de extrema importância para reforçar a segurança nas cidades. "Importantíssimo ter um representante nosso na política. Não é benéfico apenas para a Polícia Civil, mas para todos. Eles vão batalhar pelas causas que defendemos", comenta.

Ortiz ainda comenta que cada um dos pré-candidatos conhecem bem cada detalhe da região e vão saber onde atuar melhor. "Vai parecer exagero, mas não é. Cada um deles conhece todas as ruas da região. Então com certeza vão saber aonde precisa ser melhorado mais a segurança", explica o delegado da seccional.

Os policiais da região permanecem na condição de pré-candidatos até as convenções partidárias, que ocorrerão no período de 31 de agosto a 16 de setembro. Serão efetivamente candidatos quando ocorrer o deferimento do registro das candidaturas pela Justiça Eleitoral.

Policiais que serão candidatos ao cargo de vereador podem atuar na função. No entanto, policiais candidatos a prefeito deverão se afastar do cargo.

Estado

Em todo o Estado de São Paulo, atualmente, há 359 policiais militares como pré-candidatos as eleições municipais.