Drive-thru no Suzano Shopping arrecada neste fim de semana fraldas, leite e alimentos para entidade

Com as medidas de restrição na mobilidade das pessoas e o recomendado distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19, muitas entidades viram as doações diminuírem nos últimos meses. Uma delas é o Grupo de Apoio ao Paciente com Câncer (GAPC) de Mogi das Cruzes. Para ajudar a instituição, o Suzano Shopping promoverá, neste sábado e domingo (20 e 21 de junho), um drive-thru solidário. As pessoas poderão doar fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis e leite integral. A ação acontecerá das 10h às 15h, nos dois dias.

Não será necessário sair do carro para ajudar nesta campanha. Voluntários do GAPC estarão na entrada principal do shopping, na área do estacionamento, e receberão os donativos. Todos estarão protegidos com luvas e máscaras, conforme as recomendações sanitárias e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os veículos devem entrar pelo acesso da avenida Armando de Salles Oliveira. O trajeto até o ponto de doação estar&aac ute; sinalizado.

Nos últimos meses, durante a quarentena, todos os eventos beneficentes programados pela instituição tiveram que ser cancelados, o que dificultou as doações. Por isso, a entidade faz um apelo à população para que continue ajudando.

GAPC

O GAPC é uma entidade sem fins lucrativos que sobrevive unicamente de doações. Auxilia pacientes com câncer maiores de 18 anos por meio do fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, próteses mamárias, curativos, perucas, fraldas geriátricas, cestas básicas, atendimentos com assistente social, psicólogo, advogado, fisioterapeuta, nutricionista, além de disponibilizar terapias alternativas, oficinas de artesanato, entre outras atividades.

Hoje, o GAPC de Mogi tem mais de 5 mil pacientes cadastrados e atende outras 16 cidades vizinhas. A sede fica na avenida José Moreira Filho, 166, Mogilar, em Mogi das Cruzes. Atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

SERVIÇO

“Drive-Thru Solidário do GAPC” no Suzano Shopping

Quando: 20 e 21 de junho (sábado e domingo)

Horário: Das 10h às 15h

O que doar: Fraldas geriátricas, leite integral e alimentos não perecíveis.

Onde: Estacionamento do Suzano Shopping, com entrada pela avenida Armando de Salles Oliveira.

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí.