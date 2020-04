'Drive-Thru Solidário' no Suzano Shopping arrecadará alimentos e agasalhos nesta sexta-feira

Em meio à pandemia do novo coronavírus, que causa a Covid-19, e a necessidade isolamento social das pessoas, em escala global, mais do que nunca o mundo precisa de solidariedade. E é com sentimento de fraternidade e compromisso com o próximo que o Suzano Shopping e o Projeto “Junta que Ajuda” se uniram na campanha “Drive-Thru Solidário” para a arrecadação de alimentos e agasalhos. A ação acontecerá neste feriado de sexta-feira (1°), das 10h às 15h, no estacionamento do shopping.

As pessoas interessadas em somar forças nessa corrente do bem poderão doar alimentos que não sejam perecíveis e agasalhos em boas condições de uso. Não será necessário sair do carro para fazer a entrega. No dia, voluntários de mais dois projetos sociais, o “Motirô” e a ONG “Esperança e Destino”, que se uniram ao “Junta que Ajuda”, irão receber as doações. Todos estarão protegidos com luvas e máscaras, conforme as recomendações sanitárias e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os veículos devem entrar pelo acesso da avenida Armando de Salles Oliveira e sair pelo acesso à rua Sete de Setembro.

“Optamos por fazer a campanha na sexta-feira, feriado, para que mais pessoas possam fazer suas doações, e pelo formato drive-thru por ser prático e rápido, sem aglomerações e congestionamento. Com a pandemia e a quarentena, muitos locais que poderiam funcionar como postos de coleta estão fechados, por isso tivemos de reinventar nossa forma de fazer campanha e manter as ações solidárias. Com o apoio do shopping, poderemos fazer a arrecadação e ajudar muitas famílias que, com a quarentena, estão com ainda mais dificuldades”, explicou Fernanda Campanile, idealizadora do Projeto “Junta que Ajuda”.

Os donativos serão encaminhados para famílias carentes de Suzano e outras cidades do Alto Tietê. Podem ser doadas roupas de frio em boas condições para crianças, adultos, bebês, idosos, e também cobertores. No caso de alimentos não perecíveis, reforçou Fernanda, é importante verificar se ainda estão dentro do prazo de validade.

O Projeto “Junta que Ajuda” é conhecido por promover a arrecadação de lacres de metais, encontrados em latas, que são revertidos em cestas básicas para auxílio de famílias carentes. As ações do projeto contam com o apoio de instituições, que recebem os postos de coletas em suas instalações, e de voluntários, que fazem as entregas e participam de eventos especiais. O Suzano Shopping, que está fechado no momento em razão da quarentena, também é parceiro do Projeto “Junta que Ajuda”, como um dos postos de coleta de lacres com totem na praça de alimentação.

SERVIÇO

“Campanha Drive-Thru Solidário” no Suzano Shopping

Quando: 01 de maio (sexta-feira).

Horário: Das 10h às 15h.

O que doar: Alimentos não perecíveis e agasalhos em boas condições de uso.

Onde: Estacionamento do Suzano Shopping, com entrada pela avenida Armando de Salles Oliveira e saída pela rua Sete de Setembro.

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí.