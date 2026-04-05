Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 05 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Mudança

DS anuncia edição única e mais robusta de fim de semana

DS é um jornal com uma longa história, fundado em 1961 por Thadeu José de Moraes

04 abril 2026 - 10h00Por da Reportagem Local
DS anuncia edição única e mais robusta de fim de semanaDS anuncia edição única e mais robusta de fim de semana - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

No ano em que comemora 65 anos de fundação, o Diário de Suzano anuncia uma novidade para os leitores da versão impressa. A partir deste sábado, dia 4 de abril, o jornal começa a publicar uma edição única para o final de semana, que vai incluir as notícias de sábado e domingo em um só jornal. Isso significa que os leitores vão ter mais notícias em um só dia e não precisarão acompanhar dois jornais separados.

O DS é um jornal com uma longa história, fundado em 1961 por Thadeu José de Moraes. Ele é o único jornal diário impresso do Alto Tietê e se orgulha de manter seus princípios editoriais, como pluralismo, apartidarismo, crítica, independência e prestação de serviço público.

Além da versão impressa, o DS reforça suas plataformas digitais (portal, redes sociais e Canal do YouTube) onde as notícias são atualizadas constantemente, para que os leitores possam se manter informados sobre o que está acontecendo em Suzano, Alto Tietê, Brasil e no mundo.

A cada ano, o DS inova para oferecer mais notícias e facilidade para os leitores, enquanto continua a desempenhar um papel importante para as regiões que serve. "Temos um compromisso com nossos leitores e anunciantes. As decisões são pensadas para favorecer quem acompanha o Diário de Suzano. Mantemos nosso compromisso com a informação para que o leitor não perca nada do que acontece em sua cidade", disse o diretor de Redação do DS, Octávio Thadeu de Moraes.

Artigo de Sueli Barão passa de domingo para a quinta-feira

Os artigos da professora e evangélica Sueli Barão passaram a ser divulgados às quintas-feiras na Página 2 de Opinião do Diário de Suzano.

A mudança ocorre por conta da edição única de final de semana que o jornal passa a promover a partir deste sábado (4 de abril).

Com seus artigos sobre oração, históricas bíblicas,vivência da fé, evangelização e estudo da Bíblia e livros devocionais, Sueli conquistou uma grande quantidade de leitores do DS, que estavam acostumados a lê-la aos domingos.

Sueli esteve nas comemorações dos 60 anos do Diário de Suzano, em 2021, quando concedeu entrevista ao vivo de sua trajetória (veja link https://www.diariodesuzano.com.br/videos-ds/video-1754/70888/). Na próxima semana, ela volta ao “DS Entrevista” para bater um papo sobre seus artigos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fundo Social distribui mais de 8 mil itens de Páscoa e entrega 1,4 mil ovos a alunos do Profart
Cidades

Fundo Social distribui mais de 8 mil itens de Páscoa e entrega 1,4 mil ovos a alunos do Profart

Procon se une às Secretarias de Administração e Governo para levar atendimento à população
Cidades

Procon se une às Secretarias de Administração e Governo para levar atendimento à população

Estação tem cães comunitários e impasse sobre responsabilidade
Cidades

Estação tem cães comunitários e impasse sobre responsabilidade

Prolongamento da Avenida Roberto Simonsen registra fluxo tranquilo no primeiro dia após inauguração
Cidades

Prolongamento da Avenida Roberto Simonsen registra fluxo tranquilo no primeiro dia após inauguração

Alto Tietê recebe Parque Permanente de Flores e Plantas para fortalecer cadeia produtiva e turismo
Cidades

Alto Tietê recebe Parque Permanente de Flores e Plantas para fortalecer cadeia produtiva e turismo

Caminho da Capacitação: Fundo Social de SP leva carretas itinerantes com cursos gratuitos à SP
Cidades

Caminho da Capacitação: Fundo Social de SP leva carretas itinerantes com cursos gratuitos à SP