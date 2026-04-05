DS anuncia edição única e mais robusta de fim de semana

No ano em que comemora 65 anos de fundação, o Diário de Suzano anuncia uma novidade para os leitores da versão impressa. A partir deste sábado, dia 4 de abril, o jornal começa a publicar uma edição única para o final de semana, que vai incluir as notícias de sábado e domingo em um só jornal. Isso significa que os leitores vão ter mais notícias em um só dia e não precisarão acompanhar dois jornais separados.

O DS é um jornal com uma longa história, fundado em 1961 por Thadeu José de Moraes. Ele é o único jornal diário impresso do Alto Tietê e se orgulha de manter seus princípios editoriais, como pluralismo, apartidarismo, crítica, independência e prestação de serviço público.

Além da versão impressa, o DS reforça suas plataformas digitais (portal, redes sociais e Canal do YouTube) onde as notícias são atualizadas constantemente, para que os leitores possam se manter informados sobre o que está acontecendo em Suzano, Alto Tietê, Brasil e no mundo.

A cada ano, o DS inova para oferecer mais notícias e facilidade para os leitores, enquanto continua a desempenhar um papel importante para as regiões que serve. "Temos um compromisso com nossos leitores e anunciantes. As decisões são pensadas para favorecer quem acompanha o Diário de Suzano. Mantemos nosso compromisso com a informação para que o leitor não perca nada do que acontece em sua cidade", disse o diretor de Redação do DS, Octávio Thadeu de Moraes.

Artigo de Sueli Barão passa de domingo para a quinta-feira

Os artigos da professora e evangélica Sueli Barão passaram a ser divulgados às quintas-feiras na Página 2 de Opinião do Diário de Suzano.

A mudança ocorre por conta da edição única de final de semana que o jornal passa a promover a partir deste sábado (4 de abril).

Com seus artigos sobre oração, históricas bíblicas,vivência da fé, evangelização e estudo da Bíblia e livros devocionais, Sueli conquistou uma grande quantidade de leitores do DS, que estavam acostumados a lê-la aos domingos.

Sueli esteve nas comemorações dos 60 anos do Diário de Suzano, em 2021, quando concedeu entrevista ao vivo de sua trajetória (veja link https://www.diariodesuzano.com.br/videos-ds/video-1754/70888/). Na próxima semana, ela volta ao “DS Entrevista” para bater um papo sobre seus artigos.