DS Entrevista: Derli e Lacerda falam de propostas para a cidade

Petista defende tarifa zero, ‘moeda municipal’ e cobrança ao Estado

O candidato a prefeito Vanderli Ferreira Dourado (PT), o Derli do PT, destacou a coligação majoritária com o PSOL que tem Luciano Castilho, o Professor Luciano, como candidato a vice.

Entre as propostas, ele disse que fará cobranças ao governo do Estado para construção da alça do Rodoanel Mário Covas (SP-21). O candidato também falou sobre a importância do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) nos questionamentos ao governador João Doria (PSDB).

Ele se referiu ao fato de a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizar um trabalho que deveria ser do Estado (no caso, da Polícia Militar).

"Discordo da forma como o Brasil trata a segurança. Fico muito preocupado quando secretários fomentam guardas a assumirem o papel da PM, que já erra quando está totalmente militarizada. A segurança precisa ser feita com inteligência, investigação, iluminação da cidade e aportando recursos para educação, para que a GCM não tenha que assumir o papel da PM, sobretudo da ostensiva", afirmou o candidato.

"A guarda municipal tem que ser facilitadora, trazer sensação de segurança para a sociedade. Não tem cabimento a GCM ir atrás de traficante, assumindo papel que o governo do Estado tem dinheiro para fazer e não faz. Acho que poderemos cobrar mais do governador de forma regionalizada, por meio do Condemat", enfatizou.

Derli quer criar um "Fundo Municipal". A ideia é aportar recurso como forma de distribuição para quem precisa na cidade. O candidato afirmou que, se estivesse no governo, teria conseguido recursos para realizar mais testes do novo coronavírus (Covid-19) na população e não teria alugado leitos em Franco da Rocha.

"Não vamos permitir que uma única pessoa passe fome na nossa cidade", criticou.

Ele disse que quer criar uma "moeda municipal", para fazer o dinheiro girar dentro da cidade. "Temos que criar a nossa, colocar recurso na mão das pessoas pobres, para que elas possam gastar dentro do próprio município".

O candidato quer aproveitar a proximidade com o Hospital Regional de Suzano - que está sendo construído atrás da faculdade - para viabilizar estágios entre alunos destas áreas da saúde no hospital.

"Acho esse hospital muito importante para Suzano", afirmou.

Agendas e tarifa zero

O petista destacou as agendas do PSOL (voltadas para as minorias) e disse que tem muita preocupação com a geração de renda para a população. Uma das ideias é abrir o orçamento, para que a sociedade possa opinar sobre os gastos públicos.

Outro projeto que Derli tem para a cidade é o de "tarifa zero" para transporte público. A ideia é defendida pelo candidato e é um de seus planos para o mandato. Porém, desta vez, o projeto terá que ser implantado aos poucos.

"Não é possível implementar de cara. As pessoas que têm recurso baixo precisam se desprender de parte de sua renda para pagar transporte", afirmou.

Na Educação, ele disse que, caso seja eleito, terá que construir mais creches e melhorar o Ideb municipal. O grande problema, para ele, é que os números do Estado também precisam estar bons, evitando um "grande baque" quando o aluno da rede municipal passar para a estadual, assim, justificando as cobranças.

Candidato do PSL vai criar ações para priorizar saúde, segurança e emprego

O candidato a prefeito de Suzano, Israel Lacerda (PSL), vai priorizar a saúde, a segurança e a geração de emprego. De acordo com ele, esses são os princípios básicos para atender melhor a população e evoluir a cidade. Além disso, Lacerda comentou as mudanças pessoais e de campanha em comparação a eleição municipal de 2016.

Lacerda frisou que a campanha está pautada em um tripé. “Saúde está em primeiro lugar. Vou dedicar toda a minha energia nesta área. A segurança vem na sequência e a geração de emprego é a terceira. Não que vamos largar as outras ações de governo. Mas as prioridades são essas três. Todo cidadão merece estar com a saúde em dia, ter segurança em casa e ter um trabalho. Isso é dar dignidade”, enfatiza.

Na área da saúde, o candidato a prefeito disse que pretende deixar um legado. A construção do Hospital Federal, que até o momento não foi finalizado pela a atual gestão. “No meu governo vamos concluir as obras do Hospital Federal, voltar com o projeto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, para atender a população do Rio Abaixo, transformar o Pronto de Atendimento (PA) de Palmeiras em UPA, para assim termos duas UPAs e desafogar o Pronto-Socorro (PS) de Suzano”.

Lacerda também tem proposta de construir uma clínica Pró-Criança e Pró-Mulher. Ele acredita que precisam de atendimento especializado. “Teve candidatos que apertaram a tecla de copiar e colar o meu discurso. Vou anunciar em breve onde será, mas quero oferecer atendimentos de saúde voltado especificamente para as mulheres e as crianças, além dos idosos, porque são quadros mais complexos e necessários”, explicou o candidato.

Ampliar o atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até às 22 horas também é outra ação que está prevista para o governo de Lacerda. De acordo com ele, o PS de Suzano fica lotado, na maioria das vezes, por pacientes que buscam atendimentos básicos de saúde. Com a ampliação do horário das UBSs, o paciente poderia resolver o problema direto no posto do bairro onde mora, sem precisar se dirigir ao PS. “Essa proposta quero levar para os quatro cantos do município. Desta forma vamos desafogar o PS. Além disso, quero descentralizar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, comenta.

Outra proposta para a saúde do candidato é a construção de um hospital veterinário. Segundo ele, o espaço vai atender pets de pessoas carentes do município. “Junto a iniciativa privada, vamos construir um hospital para oferecer atendimentos gratuitos aos pets, pois eles fazem parte da nossa vida”, disse Lacerda.

Por outro lado, na área da segurança, Lacerda vai priorizar dois trabalhos.

A primeira é a Atividade Delegada.

De acordo com o candidato, o projeto foca em “regulamentar” na cidade que policiais façam trabalhos extras, como ser segurança de festas, entre outros. “A atividade delegada defendo porque o município pode dar uma parcela de contribuição para os policiais. O policial ganha mal e precisa fazer ‘bico’. Mas não é permitido. Mesmo assim ele faz para colocar comida em casa. Fazendo um convênio com o governo do Estado dá para legalizar que o policial faça o ‘bico’ e aumente a segurança nos locais”.

A segunda proposta por Lacerda na área da segurança é a ação da Guarda Civil Municipal (GCM) nas escolas públicas. Além disso, pretende criar bases fixas da GCM nos bairros.

Derli Dourado (PT) e Israel Lacerda (PSL) durante o programa DS Entrevista - Fotos: Regiane Bento e Jackeline Lima