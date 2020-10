DS Entrevista: Jorginho Romanos e Lisandro apresentam propostas

Candidato do DEM propõe integração de serviços e redução de secretarias

O candidato a prefeito de Suzano, Jorginho Romanos (DEM), propõe enxugar de 18 para 16 o número de secretarias da Prefeitura. A informação foi divulgada durante participação no DS Entrevista. O democrata também falou do projeto chamado “4.0”, que integra o sistema das secretarias, expôs propostas relacionadas as áreas da saúde e educação.

Além disso, afirmou que busca o 2º turno das eleições.

Com experiência do cargo de ex-secretário da Fazenda em gestões passados, Jorginho acredita que dá para enxugar a máquina do Poder Executivo para atender melhor a população.

Ele tem exemplo a gestão de 2004, quando Suzano tinha apenas 11 secretários. “Mesmo com esse número atendia muito bem a demanda do município. Suzano cresceu. Mas podemos ter alternativas. Acredito que dá para trabalhar com 16 secretarias tranquilamente. Além disso, hoje a Prefeitura tem quase 6 mil funcionários. Isso é um exagero até em comparação para o que oferece para à população”, frisou o democrata.

Jorginho destaca que se a Prefeitura de Suzano tem maior arrecadação hoje é devido ao trabalho que realizou no governo anterior. “Na última gestão pegamos uma administração pós PT. Tinha muitas divididas, principalmente da Santa Casa que existe até hoje. Na época, Suzano tinha consolidação de arrecadação de quase da metade que havia na previsão orçamentária. Conseguimos equilibrar isso e quem conseguiu usar dessa ação foi o atual governo”, diz o candidato.

Além de diminuir as despesas, o democrata defende um projeto que integra o sistema das secretarias. Chamado de “4.0”, a proposta visa facilitar a prática de serviços oferecidos pela Prefeitura. Segundo o candidato, a iniciativa já funciona em outras cidades e é feito por meio de um aplicativo. “Vamos procurar copiar o que dá certo em outros municípios, como Mogi das Cruzes. Teremos um aplicativo para integrar todos os serviços. Principalmente da área da saúde. Pode solicitar agendamento de consulta pelo aplicativo, por exemplo. Outro exemplo, mas na educação, a mãe de um aluno poderá cadastrá-lo na escola mais próxima ou procurar uma unidade tudo pelo aplicativo. Não precisa sair. Se for pedir para trocar de lâmpada na rua, que queimou, também será feito da mesma forma. Fica mais fácil”, explica.

Em relação as propostas relacionadas as áreas da saúde e educação, Jorginho disse que a saúde é o que mais preocupa no momento. Ele se baseia com as ações realizadas pela Prefeitura durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o candidato, foi gasto dinheiro onde não terá mais investimento. “O Hospital de Campanha fechou e qual legado ficou? Nada. Ficaram apenas riscos na quadra. Estive nas obras do antigo Hospital Campo Salles. A Prefeitura poderia ter feito uma parceria privada para investir os casos de Covid-19 lá, porque depois o hospital será instalado posteriormente na cidade”, disse o candidato a prefeito.

Na educação, o democrata comentou a nota atribuída a Suzano no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que foi de 6,3. Para Jorginho a área da educação está dentro dos padrões. “Tenho falado que a educação não é tanto um problema da cidade. Temos prioridades. Educação vem razoável há tempo. A maior dificuldade da educação é aquele professor que pede para ser afastado por causa de saúde e nenhum é colocado no lugar”, afirma.

O candidato a prefeito também contou o que a população mais pede em suas visitas aos bairros. “Vejo que a periferia está totalmente abandonada. Pessoal da zona sul e da zona norte estão falando da ausência da Prefeitura em todos os setores.

