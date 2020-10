DS Entrevista: Rodrigo Assis e Ashiuchi divulgam propostas

Rodrigo Assis quer facilitar acesso à internet e serviços às periferias

Desenvolver economicamente a cidade, descentralizar equipamentos, aproximar a gestão pública da população, facilitar o acesso à internet, alimentação e serviços e olhar para as periferias. Esses são alguns dos pilares do plano de governo de Professor Rodrigo Assis, candidato a prefeito pelo PC do B em Suzano.

Formado em letras, pedagogia e mestre em linguística aplicada, o professor – que já foi candidato a prefeito em 2016, a deputado estadual em 2018 - falou sobre suas propostas para a cidade, disse que quer criar uma TV Digital em Suzano, pontos de Wi-Fi próximos às comunidades e uma “Casa do Hip-Hop” para regiões periféricas.

Implantar um Restaurante Popular em bairros mais distantes, criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento e uma Secretaria de Direitos Humanos na Prefeitura são outras ideias do candidato do Partido Comunista do Brasil que visam, acima de tudo, olhar pela população mais carente da cidade. Mas ele sabe que não será fácil coloca-las em prática.

“Qualquer projeto que formos estabelecer na cidade, necessita de verba. Se não tivermos um projeto de desenvolvimento econômico pra atrair esses recursos, não conseguiremos financiar absolutamente nada”, destacou Assis.

Orçamento

Durante a entrevista, o candidato falou sobre o orçamento da cidade e deixou claro que, se eleito, vai escutar as demandas da população para direcionar as verbas. Disse também que o orçamento é “engessado” e que, se pudesse, direcionaria todo o recurso para a educação, já que na opinião dele, ela é a chave para as mudanças que a sociedade precisa. “Temos como marca criar conselhos populares. Vamos entender bem o orçamento. Há entre 5% e 6% que sobram, que dá para fazer muita coisa. Precisamos ouvir o que a população quer. Há o orçamento deliberativo, onde a gente faz o conselho popular, escuta a demanda e destina a verba”, explicou o candidato.

Conectividade

“Precisamos dela. A informação é essencial para o cidadão. Sem informação ele pode achar que a gestão não está fazendo nada”. Com essas palavras, Rodrigo Assis justificou a criação de uma TV Digital na cidade, que terá como objetivo aproximar o cidadão da gestão pública.

A ideia é fazer com que o trabalho do prefeito seja feito com transparência. Trata-se de um canal de comunicação entre o Executivo e a população. O candidato também quer criar pontos de Wi-Fi, tanto em locais públicos mais frequentados quanto próximo às periferias. A ideia surge, sobretudo, para ajudar estudantes que estão tendo dificuldades com redes de internet durante o período de pandemia. “Tem que ter rede nos pontos estratégicos, não só nos turísticos. Os alunos não conseguem ter acesso às aulas. Essa ideia seria implantada em locais mais públicos e na periferia, onde os moradores estão inseridos e possuem problemas na internet. É uma questão humanitária”, frisou o professor.

Cultura e Direitos Humanos

Durante suas visitas à periferia, Assis constatou demanda por uma “Casa do Hip-Hop”. Se for eleito, o professor afirmou que dará destaque para o projeto.

“A demanda existe nas regiões periféricas. Muitos jovens fazem batalhas de rimas e grafites, então poderíamos destacar a criação desta casa. Porém, ela tem que ser descentralizada, porque muitas vezes as pessoas não têm o recurso para pegar transporte e terem acesso à cidade”, disse Assis.

O candidato também quer criar uma Secretaria de Direitos Humanos, que vai coordenar as outras, principalmente para que o termo “Direitos Humanos” não seja “banalizado”.

Ashiuchi destaca conquistas e apresenta novos projetos para saúde e educação

O candidato à reeleição em Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), destacou as conquistas, obras e projetos concluídos na cidade durante seu mandato como prefeito. Ashiuchi também falou sobre como está gerenciando a campanha com o trabalho e disse que a candidatura é reflexo "de tudo o que foi feito ao longo dos anos". "Faço meu papel de prefeito no expediente e tenho o pós-expediente, horários de almoço e finais de semana (para a campanha)", iniciou o prefeito.

"Acho que a avaliação é da população e sempre será. Me dediquei nestes quatro anos a ter uma cidade melhor, que eu amo e nasci. Tenho muita gratidão em ser prefeito e a avaliação da população é pelo o que a gente já fez", emendou o prefeito.

Ashiuchi apresentou projetos para a saúde, segurança e educação. Além de destacar o que já foi feito, ele apontou obras que estão em andamento e que vão começar (caso seja eleito).



Na área da saúde, o atual prefeito falou que algumas das metas da gestão são avançar a construção do Hospital Federal, abrir as portas do Hospital das Clínicas (HC) para a população e implantar um Pronto Atendimento 24 horas no Dona Benta, bairro da região Norte da cidade.



Ele também citou o caso da Santa Casa, que chegou a ir para leilão. "É o único hospital da cidade. Nunca, de maneira alguma, vou deixar a Santa Casa para trás", prometeu.



Ashiuchi disse ainda que a saúde não é um problema só de Suzano e que, para melhorar o cenário, deu o que chamou de "primeiro passo". "Reformamos todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e entregamos cinco novos postos de saúde, o Pronto Atendimento de Palmeiras, o laboratório novo, o serviço de telemedicina e seis novas ambulâncias", destacou.

Ashiuchi fez questão de destacar a fila de exames, que foi zerada, segundo ele. "Pegamos uma fila em 2017 com mais de 120 mil exames represados na cidade", declarou.



O candidato do PL disse que quer criar a Clínica da Criança e a Clínica da Mulher em locais de fácil acesso (próximos à estação).



Ele também falou que quer implantar a Telemedicina Especializada na cidade. "Algumas coisas que vieram com a pandemia, vão continuar. Reuniões que a gente faz com Zoom ou outro aplicativo seguirão. E a telemedicina, queremos levar para atender as especialidades, com todos os pacientes sendo acompanhados por médicos das UBSs e falando com especialistas do outro lado para agilizar o atendimento", disse.



Na área da educação, o atual prefeito destacou a construção de creches e ampliação das escolas em parcerias conveniadas - de 13 para 20.



O atual prefeito também quer implantar a Conta Escola, que possibilitará a direção da escola definir como a verba será aplicada na unidade.



"O diretor tem que ter autonomia. Escolher com os professores como melhor investir na escola".



Falou sobre a Arena Suzano - inaugurada em seu mandato - e sobre as 12 escolas com ensino em período integral na cidade. Ashiuchi disse que, se eleito, vai trabalhar pela ampliação deste número.



A Faculdade de Tecnologia (Fatec) na cidade está "bem encaminhada". Segundo o candidato, haverá ainda uma "grande geração de empregos" no município, com um hipermercado, ampliação do shopping - que é uma vontade do prefeito - e algumas novidades no terreno onde antes ocorria a Festa do Peão da cidade.



Ao falar de segurança, o candidato à reeleição destacou algumas ações que realizou na cidade, como a implantação da Central de Segurança Integrada (CSI), o aumento da Patrulha Maria da Penha, a ronda com motos e a apresentação de 60 novos homens e mulheres para a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade. O prefeito quer ampliar as câmeras em Suzano. Atualmente, são 80 equipamentos.

Rodrigo Assis (PC do B) e Rodrigo Ashiuchi (PL) durante o programa DS Entrevista - Fotos: Jackeline Lima