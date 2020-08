DS inicia enquete para ouvir opinião dos pais sobre o retorno das aulas

O Jornal Diário de Suzano abriu na tarde de ontem uma enquete para registrar a opinião dos leitores e internautas sobre a volta às aulas.

No início deste mês, o governo de São Paulo adiou para 7 de outubro a volta às aulas no Estado todo, mas vai permitir que as instituições que estão em regiões na fase amarela há mais de 28 dias possam reabrir seus espaços.

As escolas poderão decidir se querem ou não voltar a funcionar nesses lugares.

O modelo vai favorecer instituições particulares, que já se declaram prontas para funcionar, e têm feito pressão para a abertura. O retorno opcional, segundo o governo estadual, deve ser feito em consulta a pais e estudantes, e vai depender da decisão também de cada cidade.

Na enquete do DS, o leitor poderá responde a três perguntas: ‘Se as aulas retornassem em outubro, você levaria seu filho para a escola?’; ‘Se as escolas oferecessem equipamentos de proteção, você levaria seu filho em outubro?’; e ‘Você é a favor ou contra o retorno das aulas neste ano?’

DS ( Basta acessar o link ( https://forms.gle/4gdFbRiFJrpb7v3W8 ). O internauta precisa abrir o portal do www.diariodesuzano.com.br ) e ir na aba localizada na capa do portal.

O resultado da enquete será divulgado nos próximos dias. Não é uma pesquisa. Apenas uma enquete, sem fins científicos.

O DS entende que esta é apenas uma forma de contribuir para a sociedade, dando voz aos leitores sobre um tema tão importante.