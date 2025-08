DS realiza a 2ª edição do projeto 'Mulheres Que Brilham' no dia 5

O Diário de Suzano, em parceria com o colunista Gil Fuentes, vai premiar as mulheres que se destacaram, em Suzano e no Alto Tietê, em suas funções e contribuíram para a sociedade com seus trabalhos.

O projeto “Mulheres Que Brilham” chega a sua segunda edição e o evento de premiação será na próxima terça-feira, dia 5 de agosto, às 9 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, Centro de Suzano.

Um coquetel está marcado para receber as convidadas e autoridades políticas, civis e da sociedade. O projeto é uma iniciativa criada pelo Jornal Diário de Suzano como forma de reconhecimento da inspiração das mulheres que prestam uma importante contribuição em Suzano e região com seus trabalhos de destaque. “Sempre é fundamental enumerar as conquistas sociais das mulheres. O projeto vem com a proposta de difundir a história e o legado dessas personalidades femininas que trazem para a sociedade grande impacto social por causa de suas atuações”, disse a diretora do DS, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos. Ela estará no evento acompanhada de outros dois diretores Sonia Aparecida de Moraes da Silva e Amadeu Guaru José de Moraes.

Revista

Pelo segundo ano, o projeto trará também uma revista com entrevistas e um resumo da vida e obra das mulheres premiadas. São, ao todo, 40 páginas de muito conteúdo com histórias de superação, vitória e empoderamento das mulheres contempladas com a premiação. Os textos são do jornalista Fernando Barreto, as fotos de Isabela Oliveira e a diagramação de Francisco Galdino.

Além disso, as homenageadas estão sendo entrevistas desde o mês passado em Podcast do colunista Gil Fuentes, cujo conteúdo pode ser acompanhado nas redes sociais do jornal, do próprio jornalista e ainda no Canal do YouTube.

O projeto “Mulheres Que Brilham” é idealizado pelo Setor Comercial do DS, comandado hoje pela diretora assistente Fátima Ramos, em trabalho de captação de Edilaine Nogaroto.