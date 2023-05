Duas motos são retiradas de circulação após atuação da Romu no final de semana

Duas motocicletas foram retiradas das ruas no último final de semana pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano após irregularidades constatadas. Em ambas as situações, os veículos foram apresentados à Delegacia Central de Polícia para investigação.

O primeiro caso ocorreu no sábado (06/05), pouco depois da meia-noite, quando o grupamento avistou um motociclista que trafegava pelo Jardim São José sem capacete. Houve a solicitação de parada, mas o condutor não obedeceu, o que motivou um acompanhamento por parte dos GCMs que terminou na rua Turquia, com a moto abandonada e o suspeito escapando para um local de mata.

Ao verificar o veículo, a Romu constatou se tratar de um Honda CG Titan, de cor preta, mas que não apresentava qualquer número de identificação. Por estar com o miolo da ignição estourado, há a possibilidade de que a moto seja produto de furto. A ação teve apoio da Ronda Ostensiva Motorizada (Romo).

Um dia depois, no domingo (07/05), durante patrulhamento no Jardim Cacique, por volta das 19h10, outro motociclista foi avistado pela Romu trafegando em uma Honda XRE, vermelha, na rua José Cardoso Xavier, aparentemente embriagado e em direção perigosa.

Após a abordagem, o homem foi conduzido para a Delegacia Central, onde foi constatado, por meio de exame, a quantidade de 0,93 de miligramas de álcool por litro, o que já configura crime de trânsito. O condutor ficou à disposição das autoridades. A atuação da Romu neste caso teve apoio do Canil, da Romo e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).Para o secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, a atuação da equipe merece destaque em razão dos cuidados que os GCMs tiveram nas duas ocorrências.

“Os agentes foram bem detalhistas em ambas as situações porque tiveram o cuidado de promover o acompanhamento no caso da motocicleta do Jardim São José e de abordar o condutor que promovia direção perigosa no Jardim Cacique, tudo isso com o apoio de outros grupamentos da nossa GCM”.