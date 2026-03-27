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Jornal Diário de Suzano - 27/03/2026
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Cidades

Duplicação da Índio-Tibiriçá avança com preparação de edital

Melhorias serão entre os quilômetros 33,1 e 69,3, ligando o ABC a Suzano; via tem nove radares ativos

27 março 2026 - 19h35Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Duplicação da Índio-Tibiriçá avança com preparação de edital Duplicação da Índio-Tibiriçá avança com preparação de edital - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O projeto executivo que prevê a duplicação da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031) foi concluído e avança para andamento na publicação do edital de contratação das obras, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Duplicação será entre os quilômetros 33,1 e 69,3.

Além da duplicação, o projeto também inclui dispositivos de acesso e retorno e transposição em desnível em cruzamento com a linha férrea, com o objetivo de aumentar a capacidade da via, melhorar as condições para o tráfego de veículos e a segurança de motoristas e pedestres.

A duplicação irá beneficiar as cidades de Suzano, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Santo André.

A Índio Tibiriçá é uma rodovia que liga o ABC até Suzano. Também serve de opção para aqueles que moram na Região do Alto Tietê e pretendem ir à Baixada Santista ou à Zona Sul do município de São Paulo.

Diariamente, milhares de caminhões utilizam essa rota para transportar peças automotivas, produtos químicos e materiais de construção, evitando o trânsito da capital.

Ela funciona como um anel viário regional, facilitando a logística entre as rodovias Anchieta e Imigrantes e a região leste do estado. A manutenção e gestão dessa via são de responsabilidade do DER-SP, que monitora o fluxo de cargas.

Radares

Atualmente, há nove radares ativos na via, todos nos sentidos leste e oeste, com limite máximo de velocidade permitida variando entre 40 e 80 quilômetros por hora (Km/h). Eles estão localizados no Km 53 (40 km/h); Km 54,9 (40 km/h); Km 58,7 (40 km/h); Km 59,7 (40 km/h); Km 63,1 (80 km/h); Km 64,3 (40 km/h); Km 65,7 (40 km/h); Km 66,2 (40 km/h); e Km 67,5 (60 km/h).
 

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