Dutra tem mudanças no trânsito no fim de semana para içamento de vigas de 170 toneladas do Rodoanel

O içamento de quatro vigas que farão parte da alça de ligação do Rodoanel Norte com a Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, neste fim de semana, marca uma etapa importante para o avanço das obras do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas (SP-021). A movimentação ocorrerá em Arujá.

As vigas têm 59 metros de comprimento e pesam, em conjunto, 170 toneladas. Elas serão içadas aos pares por guindastes de 450 toneladas durante a madrugada de sábado (30) para domingo (31).

Em razão do porte da operação, estão previstas interdições totais da Dutra em dois períodos: das 23h59 de sábado à 1h30 do domingo e das 3h às 4h30 do domingo. Haverá também bloqueios parciais em diversos horários.

O trabalho integra a primeira fase de entrega do Trecho Norte, que ligará a Dutra à Rodovia Fernão Dias. A segunda fase, entre a Fernão Dias e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, tem entrega prevista para o segundo semestre de 2026.

Com investimento total de aproximadamente R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 1,35 bilhão aportado pelo Estado de São Paulo e R$ 2 bilhões pela concessionária, a obra do Rodoanel Norte é coordenada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI), responsável por estruturar e acompanhar projetos de concessão e PPPs no estado, com fiscalização da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Após seis anos de paralisação, as obras foram retomadas em abril de 2024. Sua conclusão trará benefícios significativos, como a redução de congestionamentos e a retirada de veículos pesados das marginais, o que contribuirá para a melhoria da qualidade do ar, a redução do tempo de viagem e o acesso mais eficiente ao Porto de Santos.

“A obra avança dentro do cronograma e representa um marco na mobilidade da Região Metropolitana de São Paulo”, destacou Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos do Estado. “A conclusão do Rodoanel Norte vai completar a ligação do Porto de Santos à Rodovia Fernão Dias, que cruza São Paulo e conecta o Estado de Minas Gerais ao Nordeste. Essa integração vai facilitar o escoamento de produtos, ampliar o tráfego logístico e fortalecer a competitividade da Baixada Santista”, ressaltou.

Programação de interdições:

Sábado (30):

•17h – Montagem dos guindastes para içamento dos módulos, com interdição parcial da faixa da direita da pista Sul (alça de acesso ao Rodoanel) e pista norte;

•Das 23h59 de sábado à 1h30 de domingo – Interdição total da Dutra por 1h30 para o lançamento do primeiro conjunto de vigas metálicas.

* Em seguida, haverá liberação temporária da rodovia para o escoamento do tráfego.

* Durante a liberação, o guindaste será reposicionado, mantendo-se:

* Interdição parcial de uma faixa da direita da pista Sul (alça de acesso ao Rodoanel).

* Interdição de duas faixas da direita da pista Norte.

Domingo (31):

•Domingo, das 3h às 4h30 – Movimentação do guindaste até o ponto de içamento e lançamento do segundo par de vigas metálicas.

* Durante essa etapa, será necessária nova interdição total por 1h30, nos dois sentidos da Dutra.

•Domingo, das 4h30 às 10h – Desmontagem e desmobilização dos guindastes. Manutenção das seguintes condições:

•Interdição parcial de duas faixas da direita da pista Norte.

•Interdição parcial de uma faixa da direita da pista Sul (alça de acesso ao Rodoanel).

•Domingo, 10h – Conclusão das atividades e liberação total da rodovia.

Orientações aos motoristas

Durante o período de interdição, a concessionária Motiva, responsável pelo trecho da Dutra, implantará uma operação especial de tráfego, com mensagens nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) e indicação de rotas alternativas nos sentidos São Paulo e Rio de Janeiro.

Por Dentro da Obra

Para marcar o avanço nas obras do Rodoanel Norte, a Agência SP lança a série “Agência SP: Por Dentro da Obra”, uma iniciativa que vai mostrar em vídeos detalhes e curiosidades de grandes projetos em andamento no estado. O primeiro episódio apresenta o andamento das obras no trecho de cerca de 22 km do Rodoanel Norte que será entregue ainda neste ano.

As obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas atingiram 51% de execução em junho. Retomadas com seis meses de antecedência em relação ao prazo contratual, as intervenções no trecho entre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, que será entregue no segundo semestre deste ano, já alcançam 76% de avanço. Já o segundo trecho, entre a Rodovia Fernão Dias e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães — na ligação com o trecho oeste do Rodoanel —, está 39% concluído.