Ebert Bola reforça pedido de base da GCM e funcionamento 24h do 2º DP

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista reivindica a instalação de uma base fixa da Guarda Civil Municipal (GCM) na região, além do retorno do atendimento as mulheres que sofrem com violência doméstica e o funcionamento 24 horas, incluindo sábado e domingo, da 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Suzano. A implantação de uma base fixa da Polícia Militar (PM), em frente a Escola Estadual Professor José Benedito Leite Bartholomei, também é um pedido. A entidade atende aproximadamente 150 mil moradores - espalhados por 34 bairros - da região Norte da cidade.

As informações foram divulgadas na tarde desta quarta-feira (14) pelo presidente do Conseg do Boa Vista, Ebert Bola, durante participação no programa ao vivo "DS Entrevista".

De acordo com Bola, a violência doméstica no Boa Vista tem sido preocupante e por isso, pede a volta do atendimento as mulheres vítimas deste crime. "Há muitas mulheres naquela região que sofrem com a violência doméstica. Antigamente, havia o serviço de proteção no 2º DP. Mas, há algum tempo pararam e tem prejudicado bastante", lamentou.

Outro problema que é reivindicado é a instalação de uma base fixa da GCM na região. Segundo o presidente do Conseg do Boa Vista, um abaixo-assinado com mais de 1,5 mil assinaturas pedindo a iniciativa, foi realizado. Além desse espaço, Bola solicita o atendimento 24 horas do 2º DP, que apenas funciona de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana, a Delegacia Central fica responsável por registrar todas as ocorrências da cidade.

"Vamos conversar com a Seccional de Mogi das Cruzes para que possam nos atender. Estávamos com o pedido encaminhado, mas agora que trocou de responsável teremos que ir lá conversar de novo. Lutaremos por essas conquistas, que irão aumentar a segurança da população do Boa Vista", frisou.

Uma base fixa da PM também é outro pedido do Conseg. "A base da PM tem que ficar em frente da escola porque os pais e educadores estão tendo problemas com drogas no local".

Bola está a frente do Conseg desde 2009. As reuniões, abertas a população, ocorrem uma vez por mês. Cada encontro acontece em um local diferente, sendo realizados em igrejas, associações e, principalmente, em escolas. A próxima reunião está marcada para 27 deste mês, às 19 horas, na Escola Estadual Bartholomei.