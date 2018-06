Ecoponto do Boa Vista é referência em Suzano para descarte de pneus

O Ecoponto instalado pela Prefeitura de Suzano no bairro Cidade Boa Vista é o local de referência no município para o descarte de pneus usados. O material não só é abrigado de maneira adequada como também tem a destinação correta para o seu reaproveitamento. Este serviço, inclusive, foi conhecido de perto, recentemente, por representantes do Recilanip, programa de logística reversa da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), com a qual o município mantém uma parceria.

Na última semana, eles estiveram no local e elogiaram a estrutura, que funciona na rua Vítor Miquelino, 553, ao lado da Praça Padre Cícero. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, enquanto a cidade coloca à disposição este Ecoponto para recebimento dos pneus, cabe à Reciclanip realizar o recolhimento posterior, que ocorre duas ou três vezes por mês. Este material, então, é encaminhado para uma recicladora em Bragança Paulista, no interior do Estado, onde o serviço é financiado pelo programa.

A abertura de um lugar específico na Cidade Boa Vista para esta finalidade foi promovida pela Prefeitura de Suzano em 2017. Desde então, tem sido bastante utilizado. “Tivemos uma boa adesão dos comerciantes que trabalham com pneus, em especial os borracheiros. Eles entenderam a parcela de responsabilidade que têm em relação ao assunto. Mas é importante que toda a população também tenha consciência disso e descarte pneus no Ecoponto, e não em vias públicas ou terrenos”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Watanabe.

O reflexo positivo dessa iniciativa foi a redução de pontos de descarte irregular e de casos de queima de pneus na cidade. “Isso é muito importante porque representa menos incidência de criadouros do mosquito Aedes aegypti e de emissão de poluentes, por exemplo, contribuindo para a preservação do meio ambiente”, complementou o chefe da pasta.

Além deste, outro Ecoponto de Suzano bastante utilizado é o do Parque Maria Helena. A unidade, que fica na rua Antônio Francisco dos Santos, 186, recebe, principalmente, restos de construção civil. Em menos de um mês de funcionamento, o local registrou o descarte de 42 toneladas de entulho, 30 metros cúbicos de madeira e cem quilos de materiais recicláveis.