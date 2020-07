Ecopontos e coleta seletiva vão retomar atendimento em Suzano

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente retoma a partir de agosto as atividades da coleta seletiva solidária em Suzano, em parceria com a Cooperativa de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos (Univence), atuante na Central de Triagem do Jardim Colorado. O serviço deve seguir com protocolos de prevenção contra a transmissão do novo coronavírus (Covid-19). As medidas também são adotadas nos três ecopontos que prestam atendimento à população.

A gradual implantação da coleta seletiva no município teve início no começo deste ano, focando no trabalho junto a condomínios e estabelecimentos comerciais. Porém, logo em março, a pasta suspendeu a ação devido à pandemia do novo coronavírus. A expectativa é de que o serviço seja retomado na primeira semana de agosto, conforme cronograma estipulado.

Nos últimos meses, as equipes se empenharam em reuniões junto às administrações dos condomínios residenciais, a fim de fomentar a colaboração. “Optamos por iniciar esta experiência com os condomínios, onde geralmente já existe um conjunto organizado de moradores, para que possamos contemplar um cronograma efetivo de trabalho”, explicou o chefe da pasta, Edson Gianuzzi.

Já os suzanenses que não moram em condomínios dispõem dos ecopontos e da Central de Triagem funcionando em horário comercial. Em ambas as situações, um protocolo especial contra a Covid-19 tem sido adotado, conforme diretrizes da Associação Nacional dos Catadores (Ancat) e do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (Gaema), do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Entre as orientações estão o uso de máscaras e o distanciamento de dois metros durante o atendimento. Além disso, as residências que contam com caso suspeito ou confirmado do vírus, devem suspender a coleta seletiva e descartar todos os resíduos da pessoa em isolamento em sacos de lixo duplos e identificados.

A diretora de Meio Ambiente, Solange Wuo, lembrou o caráter solidário da ação ao pontuar o trabalho de triagem, prensa e venda do material reciclado. “Este dinheiro é o que sustenta 14 famílias que dependem unicamente deste serviço”, comentou. Na próxima quarta-feira (22/07), o modelo suzanense será apresentado à Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para a elaboração de um protocolo regional de coleta seletiva.

Miguel Badra

Em breve, os suzanenses vão contar também com a nova Central de Triagem de Resíduos Sólidos do Miguel Badra. O equipamento terá capacidade de processar 50 toneladas por turno de trabalho, podendo chegar a 2 mil toneladas de recicláveis por mês. Desta forma, será possível atender à demanda do município, complementando o serviço da Central de Triagem do Jardim Colorado. O atendimento começará logo após a contratação da organização responsável pelo local, por meio de edital de chamamento público disponível para consulta no site oficial da Prefeitura de Suzano.