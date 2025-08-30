Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/08/2025
Cidades

Edição do 'Rock no Parque' deste domingo presta homenagem a Raul Seixas

Músicos vão subir ao palco para tocar os maiores sucessos do cantor ao longo de seus mais de 20 anos de carreira; evento tem início às 13 horas

30 agosto 2025 - 09h00Por de Suzano
Edição do 'Rock no Parque' deste domingo presta homenagem a Raul SeixasEdição do 'Rock no Parque' deste domingo presta homenagem a Raul Seixas - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen 90 - Jardim Imperador) recebe neste domingo (31/08) uma edição especial do projeto “Rock no Parque”. Desta vez, a iniciativa promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, prestará homenagem a Raul Seixas, um dos maiores nomes da música brasileira, e que faria 80 anos em junho. O evento em homenagem ao Maluco Beleza ocorrerá em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, das 13 às 18 horas.

A atividade começa com a apresentação da “Crazy World”, conhecida como CW. A banda promete animar o público com grandes sucessos do rock nacional e composições autorais. O grupo é integrado por Binho Ramos (guitarra), Jefferson Beakman (baixo), Daniel Gonçalves (bateria) e Heros Lay (teclado). Além dos integrantes, subirão ao palco dez convidados que se apresentarão junto com a banda.

Em seguida, Vital de Souza sobe ao palco para tocar os grandes sucessos de Raulzito ao longo de seus 26 anos de carreira. Entre as canções que serão executadas para homenagear o Pai do Rock brasileiro, ou inventor do “raulseixismo”, como ele mesmo gostava de dizer, estão “Metamorfose Ambulante” e “Maluco Beleza”. 

Para encerrar essa edição especial, a banda “Cachorro Urubu”, nome inspirado em uma das músicas do artista baiano e formada por Aurélio Pedro (guitarra e vocal), Marcelo Cavalo (bateria) e Rodrigo Di Pietra (baixo), agita o Max Feffer com mais uma dose da obra de Raul Seixas.

O secretário José Luiz Spitti reforçou que essa edição do “Rock no Parque” terá um tom mais do que especial por relembrar um dos maiores nomes da música nacional. “Raul não foi somente destaque no rock, mas também influenciou cantores de outros estilos com suas canções, que permacem viva até os dias de hoje, mesmo após 36 anos depois da sua partida. Homenagear um dos maiores patrimônios intelectuais da cultura brasileira e proporcionar lazer aos suzanenses é extremamente importante e gratificante para nós”, disse.

