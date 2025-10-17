Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Edição presencial do projeto 'Baby, me Leva!' ocorre neste domingo

Iniciativa será realizada a partir das 10 horas no Parque Municipal Max Feffer; ação desenvolvida pelo setor de Bem-Estar Animal visa incentivar adoção responsável

17 outubro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Edição presencial do projeto 'Baby, me Leva!' ocorre neste domingoEdição presencial do projeto 'Baby, me Leva!' ocorre neste domingo - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, realizará neste domingo (19/10) mais uma edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”. A ação, que tem como objetivo incentivar a adoção responsável, ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas. Cerca de 30 animais, entre cães e gatos, estarão à espera de um novo lar.

Para levar um dos pets para casa, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência, RG, CPF e responder a um termo de responsabilidade. Outra opção é realizar a adoção on-line, por meio do link www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva é possível agendar uma visita e conhecer o animal de interesse.

O “Baby, me Leva!” foi criado em 2021, na gestão Rodrigo Ashiuchi, e já promoveu a adoção responsável de 2.187 animais. Somente neste ano, foram 310 cães e 125 gatos que encontraram novos lares por meio dos eventos presenciais. Além disso, o projeto conta com o apoio de entidades independentes, que juntas realizam um papel fundamental no processo de adoção dos pets.

"Garantir o bem-estar e a segurança dos animais é uma das nossas prioridades. Já ultrapassamos a marca de 2 mil adoções e seguimos ampliando esse número a cada edição. É gratificante acompanhar o impacto positivo que essa iniciativa tem gerado na vida dos pets e das famílias adotantes”, destacou o chefe da pasta, André Chiang.

Interessados podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

