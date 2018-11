Edital do Governo Federal prevê contratação de 34 médicos

O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União (DOU) edital para a contratação de 34 médicos para o Programa “Mais Médicos”.

O número é inferior a perda que a região terá, de 60 cubanos, nas dez cidades da região.

Para todo o País, o edital da DOU prevê 8.517 vagas de médicos.

No primeiro edital, todas as vagas serão ofertadas aos médicos (brasileiros e estrangeiros) com registro no CRM do Brasil.

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (21) e vão até as 23h59 de 25 de novembro, e deverão ser feitas pelo site maismedicos.gov.br.

Os médicos devem iniciar as atividades nos municípios a partir de 3 de dezembro; a data-limite é 7 de dezembro.

Se houver vagas remanescentes, um segundo edital será lançado em 27 de novembro com vagas para brasileiros formados no exterior e estrangeiros.

Para atuar no Mais Médicos, os profissionais sem CRM não precisarão fazer o Revalida. Eles poderão fazer o Revalida caso queiram exercer atividade também fora do programa.

Na edição de terça-feira (20), o DS mostrou que as cidades do Alto Tietê que fazem parte do programa do governo federal "Mais Médicos" - Arujá, Biritiba Mirim, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano - serão afetadas com a saída dos médicos cubanos do programa.

Com o edital, publicado no DOU, o Ministério da Saúde esperar contratar 34 médicos para a região, sendo Ferraz de Vasconcelos (um), Arujá (4), Biritiba-Mirim (4), Itaquá (11), Suzano (10) e Salesópolis (4).

Não há números de contratações em Mogi e Poá.

De acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), com a suspensão do convênio entre o Brasil e Cuba, a região vai perder todos os 60 profissionais.

De acordo com as prefeituras, o Ministério da Saúde ainda não oficializou a saída dos médicos, mas, caso a saída se concretize, medidas emergências serão tomadas.