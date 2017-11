Segurança Pública: edital para compra de armas para a Guarda de Suzano é suspenso

O edital para aquisição de 18 pistolas calibre 380 foi suspenso na cidade. De acordo com a Imprensa Oficial, o armamento, com carregador, seria destinado às equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. Em entrevista ao DS, durante entrega simbólica dos óculos do programa Boa Visão, no Jardim Ikeda, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) afirmou que a situação será resolvida e que a guarda será armada ainda neste ano.

Segundo Ashiuchi, o tipo de pistola especificada no documento é para treinamento. Contudo, uma empresa teria se sentido afetada com a descrição de um dos parágrafos. "Tem várias empresas. Queremos uma arma específica, para o treinamento que a gente acredita ser da devida necessidade. Aí outras empresas do mercado entram com impugnação. Acham que a arma delas também pode participar do edital. Mas é coisa do Tribunal de Contas", explicou.

O prefeito enfatizou que o edital não foi cancelado e que guarda será armada ainda neste ano. "A empresa entrou com impugnação por conta de um trecho. A empresa acha que aquele parágrafo tira a empresa X do certame. Não fazemos um edital visando uma empresa ou outra, a gente faz edital visando o que a nossa guarda precisa. Assim que liberar (a suspensão do edital), a gente vai comprar. A guarda de Suzano vai ser armada".

Ashiuchi também ressaltou que a intenção não é trazer um clima de guerra, mas qualificar a GCM para as operações. "Eu quero soltar a licitação neste ano. Comprar porque, infelizmente, a gente vive um mundo tão violento. O lado da bandidagem não vê a cor da farda, não vê se militar ou bombeiro, se é GCM, não vê que é um pai de família. Não queremos uma guerra, mas queremos dar subsídios para façam o melhor trabalho possível".