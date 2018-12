Editor do Comunique-se defende posicionamento político de veículos

O editor do portal Comunique-se, Anderson Scardoelli, defendeu a importância do posicionamento político dos veículos de comunicação frente ao público.

Para o jornalista, a tentativa de isenção dos grandes grupos detentores da informação tende à omissão, dá margem às notícias falsas e ao descrédito da imprensa, sobretudo após as eleições deste ano.

Durante entrevista ao DS, Scardoelli repercutiu sobre a cobertura jornalística das eleições gerais. De acordo com o editor, a falta de posicionamento definido dos veículos de comunicação foi uma lacuna. "Eu vejo como omissão. Este ano não vimos nenhum veículo tradicional se posicionar", disse ao destacar que é possível manter o trabalho de apuração e lidar com o impacto de eventuais críticas recebidas pelo posicionamento claro. "Isso é jogar limpo com o público. De fato, foi uma eleição atípica e os veículos omissos dão margem para projetos picaretas 'baterem' e acusarem que tal veículo é vendido (a determinado grupo político), dá margem às Fake News. É preciso ser claro com o público. Eu vejo que, uma das formas de voltar a ter maior credibilidade, é ser o mais claro possível".

Outro ponto destacado pelo jornalista foi quanto à atenção ao modelo de negócio adotado pelas empresas de comunicação, sendo que a transição para o digital e a conquista de assinantes ainda são desafios a ser superados. "É preciso conteúdo 100% relevante. Uma matéria bem elaborada fideliza o público. Pensando em mercado publicitário, produzir uma reportagem densa e usar recursos, como infográficos, fotos e vídeo aumentam o tempo de permanência no site e valoriza a audiência". Além disso, a conquista de novos assinantes representa maior liberdade editorial e independência do conteúdo. "O jornalismo encontra uma forma mais fácil de se manter diante desta relação comercial com o próprio público".

Em meio a cortes nas grandes redações e a banalização da verdade, o portal Comunique-se foca na análise da própria imprensa brasileira e se dedica à valorização da categoria, sendo o Prêmio Comunique-se uma das premiações de maior expressão aos jornalistas, divididos em 13 categorias e sob escolha do público aberto.