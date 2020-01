EDP atende 4.489 ocorrências com pipas na rede elétrica na região

Em 2019, a EDP registrou 4.489 ocorrências de pipas na rede elétrica que abastece o Alto Tietê, deixando 317.366 clientes sem energia em algum momento do ano.

Empinar pipa ou "papagaio" é uma brincadeira saudável e bastante praticada por crianças e até mesmo adultos. Durante as férias escolares, a atividade é ainda mais comum e, por isso, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça orientações para um brincar seguro, principalmente longe das redes elétricas. A empresa destaca também outros cuidados para garantir a segurança durante as férias.

Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), as pipas foram a quinta maior causa de mortes relacionadas a energia elétrica no país entre 2009 e 2017, atrás de construção/manutenção predial, ligações clandestinas, instalação de antenas e poda de árvores. No período foram registrados 77 óbitos.

Para o atendimento, as equipes da concessionária são deslocadas para realizar o reparo e a limpeza da rede danificada, que, na maioria dos casos, tem a camada protetora da fiação cortada pela linha da pipa, interrompendo o fornecimento para a região.

Marcio Jardim, gestor executivo da EDP, reforça a importância da prática segura da brincadeira. "Trabalhamos para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível, mas nossa preocupação maior é com a segurança. Sabemos que o cerol ainda é muito utilizado e, por ser composto de pó de vidro, é altamente condutor de energia, podendo causar sérios acidentes com quem está brincando e com outras pessoas.

"Para conscientizar a população e alertar crianças e adultos sobre como reduzir os riscos na hora de brincar, a EDP e o Instituto EDP realizam projetos durante todo o ano com as comunidades dos municípios onde a concessionária atua, principalmente em escolas e áreas com altos índices de ocorrências com a causa pipas. Um acidente causado por descarga elétrica pode deixar sequelas como queimaduras e, em casos mais extremos, causar a morte. Além das pipas, a empresa elenca outras orientações importantes nos cuidados com energia durante as férias escolares, como orientar as crianças a manterem distância das redes elétricas.