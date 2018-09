EDP promete solução para quedas de energia na região central

A construção de uma nova subestação de energia promete solucionar as frequentes quedas na região central de Suzano. A obra, que tem previsão para ser finalizada em março de 2019, está sendo construída na região do Dona Benta. A cidade também passará por uma modernização dos cabos de energia e a poda de árvores, como prevenção para diminuir impactos causados pelo período de chuvoso. As informações foram apresentadas pela EDP São Paulo - distribuidora de energia -, durante reunião nesta quarta-feira (12) com representantes da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e o Procon.

A nova subestação promete desafogar a distribuição de energia. E beneficiará diretamente outras duas cidades: Poá e Itaquaquecetuba. Com a conclusão da obra, a EDP São Paulo acredita que as frequentes quedas no perímetro central deverão ser extintas. Para se ter uma ideia, no dia 28 de agosto e 4 de setembro, o Centro e bairros próximos ficaram sem energia por horas. Em algumas regiões, a força foi restabelecida mais rápida e em e outras não. O problema, inclusive, afetou o Procon de Suzano, que ficou sem telefone.

"A subestação vai aliviar o Centro. Além de tudo, a obra vai beneficiar outras cidades. A EDP São Paulo também está realizando melhorias, como à modernização dos cabos elétricos e dará início, no dia 29 de setembro, ao planejamento das podas de árvores próximas à rede elétrica", disse Marcos Scarpa, responsável pelas Relações Institucionais da EDP São Paulo.

No encontro realizado no auditório da ACE, Scarpa também reiterou os motivos que levaram ao último episódio de queda de energia no Centro. Segundo ele, um defeito num novo equipamento causou a interrupção. "Veio com defeito (equipamento). Foi uma modernização, mas não sabíamos que viria com este problema. O regulador detectou o problema e desligou a energia. Demoramos a identificá-lo, sobretudo, o solucionamos", frisou.

A EDP São Paulo deve se reunir novamente com comerciantes de Suzano no final de outubro. Segundo o presidente da ACE, Fernando Fernandes, o horário deve ser marcado após o expediente, pois todos têm uma demanda específica.