EDP realiza campanha contra violência doméstica nas contas de energia do Alto Tietê

A EDP, distribuidora de energia elétrica que atende Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, lançou uma campanha contra a violência doméstica nas contas de energia do mês de agosto. A iniciativa destaca informações relevantes sobre o tema e orienta sobre a denúncia na Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, no telefone 180.

As mensagens também estarão nas contas de energia da distribuidora do Grupo EDP que atende 70 cidades do Espírito Santo e, com isso, chegarão a cerca de 3,5 milhões de unidades consumidoras nos dois estados.

As denúncias de violência doméstica aumentaram cerca de 40% no Brasil durante a pandemia. Isso mostra a situação de risco de muitas mulheres justamente num momento em que se recomenda estar em casa o maior tempo possível. As agressões contra a mulher, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais, devem ser denunciadas e combatidas.

A ação da EDP é um desdobramento do seu Programa de Inclusão e Diversidade. Por meio do grupo de afinidade de Equidade de Gênero, um dos seis que compõem os pilares do Programa, a Empresa tem realizado uma série de discussões sobre o tema, como a palestra sobre violência doméstica com o Instituto Maria da Penha, em abril, e rodas de conversa sobre os desafios e experiências da convivência familiar durante o período de isolamento.