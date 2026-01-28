EDP realiza mutirão de podas e modernização da rede elétrica em Mogi das Cruzes

A EDP, distribuidora de energia de Mogi das Cruzes, realizou, nesta terça-feira (27), serviços de poda e modernização de rede nos bairros Taboão e Itapeti. Os trabalhos são fundamentais para aumentar a resiliência e a segurança do fornecimento de energia elétrica.

As atividades aconteceram em parceria com a prefeitura e contemplam imóveis residenciais e comerciais na região. No total, 884 clientes serão beneficiados e cinco equipes da concessionária estarão envolvidas nos serviços, que ocorrem entre 8h e 16h. Não haverá interrupção de fornecimento.

“Os mutirões reforçam a atuação contínua da EDP para melhorar a qualidade do fornecimento e a segurança das redes elétricas, especialmente diante do aumento na frequência de eventos climáticos severos, mesmo fora do verão. Essas ações, realizadas em parceria com a prefeitura, geram resultados mais efetivos para a população, contribuindo para uma cidade mais resiliente e sustentável”, destaca Claudemir Siqueira, gestor da EDP.

As podas realizadas pela EDP seguem normas técnicas e ambientais, buscando o equilíbrio entre a preservação da vegetação e a proteção da rede elétrica. Essas ações preventivas ocorrem de forma programada ao longo do ano em todos os municípios atendidos pela distribuidora.