EDP reforça orientação sobre riscos com energia elétrica durante pandemia

Com a necessidade de isolamento social por conta da Covid-19, o home office e aulas online das escolas tornaram realidade em muitos lares. Com as pessoas passando mais tempo em casa, notou-se o aumento de reformas residenciais para adequar o ambiente doméstico. A pesquisa Termômetro Anamaco, feita pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) em parceria com a FGV / IBRE, mostrou que 54% do varejo percebeu aumento na demanda por materiais de construção no País nos últimos três meses (maio/junho/julho).

A análise aponta dois fatores importantes para este crescimento: o recebimento do auxílio emergencial por famílias de baixa renda e também o fato de as pessoas estarem passando mais tempo em casa, o que requer a adequação desse ambiente, incluindo pequenos consertos e reformas.

Diante deste cenário, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça orientações de segurança com eletricidade para prevenir acidentes elétricos durante as obras domésticas

Vale destacar que uma das ocorrências mais perigosas e comuns durante as reformas é encostar ferragens ou ferramentas na rede de energia da rua, principalmente quando se está sobre andaimes ou trabalhando nos andares superiores dos imóveis.

A aproximação com a fiação, não sendo preciso necessariamente tocar na rede elétrica, diretamente ou por meio de objetos, pode causar acidentes graves, como queimaduras e até a morte. Por isso, a Distribuidora alerta que é fundamental prestar atenção à distância entre o local onde se está trabalhando e a rede elétrica e, em caso de dúvidas, entrar em contato com a EDP.

Na parte interna da residência, o cuidado maior deve estar na instalação elétrica. Muitos dos incêndios ocasionados por eletricidade nas residências são resultado de instalações elétricas antigas e inadequadas, excesso de equipamentos plugados em uma mesma tomada e gambiarras com emendas malfeitas, além de falta de manutenção.

“Transformar o ambiente doméstico em um local mais agradável para a família requer atenção para que todos fiquem melhor acomodados e, principalmente, em segurança. Na hora de fazer obras e reformas, utilize materiais de qualidade e contrate sempre um eletricista de confiança”, afirma Vilmar Abreu, gestor de excelência ao cliente da EDP.

Por tudo isso, a EDP orienta buscar sempre profissionais especializados para realizar os serviços. Pedreiros, técnicos e pintores com experiência são familiarizados com as normas técnicas, regras de segurança e com o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) fundamentais para todos os trabalhos.